Военные химзащиты устраняют последствия затопления в Актобе

Воинские части регионального командования «Юг» участвуют в оказании помощи жителям пострадавших от наводнений регионов. Еще один отряд военнослужащих отправился на запад страны,передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, из Тараза в Актобе выехал батальон радиационной химической и биологической защиты имени Шакира Жексембаева. Сейчас обстановка с паводками в Актобе относительно стабилизировалась. Вода пошла на убыль, однако последствия паводка требуют их устранения. По просьбе акимата города Актобе военное руководство РгК «Юг» направило в зону стихийного бедствия отдельный батальон радиационной химической и биологической защиты.

— Как только поступило указание о выдвижении нашего подразделения в Актобе, личный состав в кратчайшие сроки подготовился к выезду. Мы выезжаем в составе семнадцати единиц военной техники и пятидесяти военнослужащих, — сообщил командир батальона майор Дмитрий Ефимов. — Организованно на технике выдвинулись из воинской части на станцию погрузки, где для нас уже был подготовлен железнодорожный состав.

Фото: РгК «Юг»

В пресс-службе военного ведомства отметили, что отправка воинских эшелонов с юга на запад и север страны стала проверкой взаимодействия военных органов сообщения «Юг» с руководством АО «НК «Қазақстан темір жолы».

— Своевременная подача заявки на движение воинского эшелона и составление маршрута движения обеспечили бесперебойную загрузку военной техники и личного состава батальона радиационной химической и биологической защиты на платформу, а в целом качественную и оперативную отправку. Менее чем через полтора суток с момента выдвижения из Тараза воинское подразделение прибыло в Актобе, где были определены дальнейшие объемы работ по устранению последствий поводков, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

Фото: РгК «Юг»

Фото: РгК «Юг»

Аким города Актобе Азамат Бекет выразил надежду на действенную помощь военных.

— Мы возлагаем на военных большие надежды в том, что они помогут нам в короткие сроки ликвидировать последствия паводков. У нас в городе работа ведется круглосуточно, и помощь военных нам очень кстати. Вот когда по-настоящему становится актуальным выражение, что народ и армия едины, — подчеркнул аким города Актобе.

Как сообщалось ранее, сводный отряд военнослужащих 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы в составе 300 человек личного состава был направлен в Атырау для помощи пострадавшим от наводнения. Всего от войск регионального командования «Юг» на борьбу со стихией направлено более тысячи военнослужащих из бригад Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов, а также свыше шестидесяти единиц военной