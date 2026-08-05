Военные миротворцы спасли ребенка от нападения в Алматы

Военнослужащие Центра миротворческих операций предотвратили нападение на несовершеннолетнего в Алматы. Офицеры задержали мужчину, ударившего ребенка у парка «Атакент» и вызвали полицию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

5 августа около 08:00 часов военнослужащие Центра миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан подполковник Батыр Туяков, майор Медет Махметов, капитан Данияр Баймулдин и капитан Асем Абдраимова проявили решительность и высокий профессионализм, предотвратив противоправные действия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

По пути следования в районе парка «Атакент» офицеры стали свидетелями того, как неизвестный мужчина внезапно напал на ребенка, нанеся ему удар кулаком в лицо. Не теряя ни секунды, военнослужащие оперативно оценили обстановку, пресекли противоправные действия, обезвредили и удерживали предполагаемого правонарушителя до прибытия сотрудников полиции. Капитан Асем Абдраимова незамедлительно вызвала наряд полиции по номеру 102.

После прибытия правоохранительных органов задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Благодаря слаженным, решительным и грамотным действиям военнослужащих удалось не только предотвратить дальнейшее развитие опасной ситуации, но и обеспечить безопасность детей, оказав содействие правоохранительным органам.

Особую признательность офицерам выразили родители пострадавшего ребенка — Аслан и Гаухар Кубаевы.

— Когда взрослый мужчина проявил агрессию и ударил нашего несовершеннолетнего сына, рядом находились и другие дети. Все они очень испугались. К счастью, рядом оказались военнослужащие, которые не прошли мимо. Они сразу вмешались, задержали мужчину, вызвали полицию и передали его правоохранительным органам. От всей души благодарим подполковника Батыра Туякова, майора Медета Махметова, капитана Данияра Баймулдина и капитана Асем Абдраимову за смелость, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Благодаря их решительным действиям дети оказались в безопасности. Мы искренне хотим, чтобы о таких людях знали. Именно такие поступки вызывают настоящее уважение и являются примером того, что значит быть настоящими офицерами и достойными гражданами своей страны, — говорится в благодарственном обращении семьи.

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