Полицейский и военнослужащий Нацгвардии спасли пятерых детей из горящей квартиры в Караганде

В Караганде сотрудник полиции, находившийся в трудовом отпуске, и военнослужащий Национальной гвардии спасли пятерых детей из горящей квартиры, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Происшествие произошло сегодня в одном из многоэтажных жилых домов города. Старший инспектор полка патрульной полиции управления полиции Караганды Дінмұхамет Сұлтан, возвращаясь домой, заметил густой дым, выходивший из окна квартиры на восьмом этаже.

Оценив опасность ситуации, полицейский сразу направился к месту происшествия. В этот момент к нему присоединился военнослужащий воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК Асхат Маханбетжанов. Несмотря на сильное задымление, они поднялись на восьмой этаж, вошли в квартиру и обнаружили внутри пятерых детей. Благодаря их оперативным и слаженным действиям всех детей удалось быстро вывести в безопасное место.

До приезда родственников Асхат Маханбетжанов пригласил детей к себе домой, где они находились в безопасности.

Убедившись, что жизни детей ничего не угрожает, Дінмұхамет Сұлтан вернулся в горящую квартиру. Он отключил электроснабжение, предотвратив возможное короткое замыкание и дальнейшее распространение огня, после чего вместе с двумя жильцами дома приступил к тушению возгорания на кухне до прибытия пожарных.

По информации полиции, своевременные и решительные действия полицейского и военнослужащего позволили предотвратить возможные человеческие жертвы и не допустить распространения пожара.

О мужественном поступке сотрудников рассказал сосед спасенной семьи.

В апреле полицейский спас двоих детей из горящей квартиры в Кызылорде.