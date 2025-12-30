Военные кафедры при вузах впервые начнут проверять на нарушения в Казахстане

Как отметили в Минобороны, ранее отсутствовал единый механизм мониторинга и анализа качества военной подготовки граждан по программам офицеров и сержантов запаса в организациях высшего и послевузовского образования.

Соответствующие Правила мониторинга и анализа качества военной подготовки введены в действие приказом министра в этом году.

Проверки будут охватывать образовательный процесс и результаты подготовки военно-обученного резерва, а также соответствие учебно-материальной базы и кадрового состава военных кафедр установленным нормативным требованиям.

Сегодня, по данным ведомства, из 40 военных кафедр в стране восемь не оснащены вооружением и военной техникой.

— К ним относятся в основном кафедры при медицинских вузах в силу специфики подготовки военно-обученного резерва, а также ряд вновь созданных военных кафедр при организациях высшего и послевузовского образования, — объяснили в Минобороны.

Дооснащение восьми военных кафедр будет осуществляться в 2026 году в плановом порядке.

В ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений вузам предоставят время на их устранение. В случае, если несоответствия не будут устранены, военная кафедра может быть ликвидирована решением министра обороны по согласованию с уполномоченным органом.

Ранее министр обороны Казахстана утвердил новые правила деятельности военных кафедр и факультетов при вузах страны.