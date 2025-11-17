Минобороны утвердило новые правила работы военных кафедр в вузах Казахстана

Документ регулирует организацию военной подготовки студентов, включая структуру кафедр, порядок занятий и требования к преподавателям. Приказ вступает в силу 25 ноября 2025 года.

Согласно правилам, военная кафедра является структурным подразделением вуза и включает преподавательско-преподавательский состав (ППС), инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал. В ППС входят начальник кафедры, его заместители, начальники циклов, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты.

Учебные занятия строятся по взводному принципу. Один взвод должен состоять из 14–30 студентов и делиться на 2–3 отделения по 7–10 человек. При необходимости занятия могут проводиться и в составе небольших отделений — от 7 до 13 человек. Командиров отделений и взводов определяет руководство кафедры из числа студентов.

Новые правила также вводят обязательные требования к квалификации преподавателей. Профессорско-преподавательский состав военных кафедр должен проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в три года. Продолжительность обучения – не менее 72 академических часов, а курсы проводятся в организациях, подведомственных Министерству обороны.

Документ регулирует вопросы взаимодействия военных кафедр с закрепленными воинскими частями, организацию военно-учебной практики, порядок выдачи военных билетов и присвоения званий «лейтенант запаса» или «сержант запаса». Вручение званий и военных билетов, как указано в правилах, будет проходить одновременно с вручением дипломов – в торжественной обстановке с участием представителей армии и ветеранов.

Вузы обязаны обеспечить охрану имущества и техники кафедры, а также выпуск учебно-методической литературы. Для всех кафедр вводятся единые требования к распорядку дня, внутреннему наряду, воспитательной и военно-патриотической работе.

Ранее отмечалось, что поправки в законодательство для военных кафедр должны повысить качество военной подготовки студентов и усилить систему военно-патриотического воспитания.