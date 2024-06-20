Военные Израиля одобрили планы наступления на Ливан
Северное командование израильской армии во вторник утвердило планы наступательных боевых действий в Ливане. По словам официальных лиц, Израиль готов к «тотальной войне» в Ливане и имеет утвержденные планы наступления против ливанской группировки «Хезболлы», передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин и глава Оперативного управления Одед Басюк во вторник утвердили планы боевых действий в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.
Решения приняты на фоне усилившихся в последнее время трансграничных боевых действий с «Хезболлой» - ливанским шиитским движением, а также опасений эскалации конфликта.
В заявлении ЦАХАЛа сообщается, что генералы провели оценку, в ходе которой «были одобрены оперативные планы наступления в Ливане».
מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין וראש אגף המבצעים, אלוף עודד בסיוק קיימו היום אישור תוכניות והערכת מצב משותפת בפיקוד הצפון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 18, 2024
במסגרת הערכת המצב, אושרו ותוקפו תוכניות אופרטיביות להתקפה בלבנון והתקבלו החלטות על המשך האצת המוכנות של הכוחות בשטח pic.twitter.com/3aN8nruwTb
Высшее командование также приняло решения относительно «ускорения готовности сил на местах».
Заявления прозвучали на фоне неоднократных нападений на северные районы Израиля со стороны «Хезболлы» и союзных палестинских группировок в Ливане, которые Израиль называет террористическими организациями.
Израиль предупредил, что больше не может терпеть присутствие «Хезболлы» вдоль своей границы и требует ее отвода за реку Литани, в соответствии с резолюцией СБ ООН. Тель-Авив пригрозил «Хезболле» военными действиями, если не будет достигнуто дипломатическое решение.
Во вторник вечером израильская ПВО сбила беспилотник над морем недалеко от побережья Гешер ха-Зив на севере Израиля, вблизи границы с Ливаном. В тот же день «Хезболла» опубликовала кадры ее разведывательных дронов, пролетавших над северным Израилем, включая израильский порт Хайфа.
- Мы очень близки к тому моменту, когда решим изменить правила игры против «Хезболлы» и Ливана, — предупредил во вторник министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. – В тотальной войне «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает.
Nasrallah boasts today about filming the ports of Haifa, operated by international companies from China and India, and threatens to attack them.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 18, 2024
We are very close to the moment of decision to change the rules against Hezbollah and Lebanon. In an all-out war, Hezbollah will be…