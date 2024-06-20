Военные Израиля одобрили планы наступления на Ливан

Северное командование израильской армии во вторник утвердило планы наступательных боевых действий в Ливане. По словам официальных лиц, Израиль готов к «тотальной войне» в Ливане и имеет утвержденные планы наступления против ливанской группировки «Хезболлы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин и глава Оперативного управления Одед Басюк во вторник утвердили планы боевых действий в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.

Решения приняты на фоне усилившихся в последнее время трансграничных боевых действий с «Хезболлой» - ливанским шиитским движением, а также опасений эскалации конфликта.

В заявлении ЦАХАЛа сообщается, что генералы провели оценку, в ходе которой «были одобрены оперативные планы наступления в Ливане».

מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין וראש אגף המבצעים, אלוף עודד בסיוק קיימו היום אישור תוכניות והערכת מצב משותפת בפיקוד הצפון.

במסגרת הערכת המצב, אושרו ותוקפו תוכניות אופרטיביות להתקפה בלבנון והתקבלו החלטות על המשך האצת המוכנות של הכוחות בשטח pic.twitter.com/3aN8nruwTb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 18, 2024

Высшее командование также приняло решения относительно «ускорения готовности сил на местах».

Заявления прозвучали на фоне неоднократных нападений на северные районы Израиля со стороны «Хезболлы» и союзных палестинских группировок в Ливане, которые Израиль называет террористическими организациями.

Израиль предупредил, что больше не может терпеть присутствие «Хезболлы» вдоль своей границы и требует ее отвода за реку Литани, в соответствии с резолюцией СБ ООН. Тель-Авив пригрозил «Хезболле» военными действиями, если не будет достигнуто дипломатическое решение.

Во вторник вечером израильская ПВО сбила беспилотник над морем недалеко от побережья Гешер ха-Зив на севере Израиля, вблизи границы с Ливаном. В тот же день «Хезболла» опубликовала кадры ее разведывательных дронов, пролетавших над северным Израилем, включая израильский порт Хайфа.

- Мы очень близки к тому моменту, когда решим изменить правила игры против «Хезболлы» и Ливана, — предупредил во вторник министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. – В тотальной войне «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает.