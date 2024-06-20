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    21:53, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    Военные Израиля одобрили планы наступления на Ливан

    Военные Израиля одобрили планы наступления на Ливан
    Фото: армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)/ @idfonline

    Северное командование израильской армии во вторник утвердило планы наступательных боевых действий в Ливане. По словам официальных лиц, Израиль готов к «тотальной войне» в Ливане и имеет утвержденные планы наступления против ливанской группировки «Хезболлы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин и глава Оперативного управления Одед Басюк во вторник утвердили планы боевых действий в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.

    Решения приняты на фоне усилившихся в последнее время трансграничных боевых действий с «Хезболлой» - ливанским шиитским движением, а также опасений эскалации конфликта.

    В заявлении ЦАХАЛа сообщается, что генералы провели оценку, в ходе которой «были одобрены оперативные планы наступления в Ливане».

    Высшее командование также приняло решения относительно «ускорения готовности сил на местах».

    Заявления прозвучали на фоне неоднократных нападений на северные районы Израиля со стороны «Хезболлы» и союзных палестинских группировок в Ливане, которые Израиль называет террористическими организациями.

    Израиль предупредил, что больше не может терпеть присутствие «Хезболлы» вдоль своей границы и требует ее отвода за реку Литани, в соответствии с резолюцией СБ ООН. Тель-Авив пригрозил «Хезболле» военными действиями, если не будет достигнуто дипломатическое решение.

    Во вторник вечером израильская ПВО сбила беспилотник над морем недалеко от побережья Гешер ха-Зив на севере Израиля, вблизи границы с Ливаном. В тот же день «Хезболла» опубликовала кадры ее разведывательных дронов, пролетавших над северным Израилем, включая израильский порт Хайфа.

    - Мы очень близки к тому моменту, когда решим изменить правила игры против «Хезболлы» и Ливана, — предупредил во вторник министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. – В тотальной войне «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает.

     

    Теги:
    Военные В мире Мировые новости Израиль Ливан
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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