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    07:45, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Военные инженеры оборудуют паромную переправу в Акмолинской области

    Военные инженеры оборудуют паромную переправу в Акмолинской области
    Фото: кадр из видео пресс-службы Министерства обороны РК

    Военные инженеры Вооруженных сил Конаевского гарнизона прибыли в Жанакийминский сельский округ Акмолинской области для восстановления дорожного сообщения с населенными пунктами, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Четыре отделения и два села оказались изолированными от внешнего мира из-за частичного обрушения моста на реке Есиль в результате увеличения уровня воды. 

    Для перевозки местного населения, техники, материальных средств и животных инженеры казахстанской армии оборудуют паромную переправу.

    Организация паромной переправы на реке Есиль в районе п. Кийма снимет вопросы, связанные с перевозкой людей, техники и доставкой гуманитарной помощи.

    Подобное водное сообщение с 6 апреля установлено на реке Уил (Ойыл) в Актюбинской области в районе населенных пунктов Шубаркудык и Ойыл. Паромной переправой уже воспользовались 1568 местных жителей. Перевезено 137 единиц техники, доставлено 92 тонны гуманитарной помощи.

    Всего в противопаводковых, аварийно-спасательных мероприятиях и в ликвидации последствий наводнения из состава инженерных войск задействованы 44 военнослужащих и четверо служащих, выделено 36 единиц техники. Специалисты войск восстанавливают нарушенное сообщение, обеспечивают электроэнергией обесточенные населенные пункты, устраняют заторы на реках путем подрыва льда. 

    Напомним, режим ЧС был объявлен из-за паводков в нескольких районах Акмолинской области - в Есильском, Жаркаинском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах, а также в городе Кокшетау.

    Теги:
    Подтопления Инженеры Минобороны РК Видео Паводки в Казахстане Паводки Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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