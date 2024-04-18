Военные инженеры оборудуют паромную переправу в Акмолинской области

Военные инженеры Вооруженных сил Конаевского гарнизона прибыли в Жанакийминский сельский округ Акмолинской области для восстановления дорожного сообщения с населенными пунктами, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Четыре отделения и два села оказались изолированными от внешнего мира из-за частичного обрушения моста на реке Есиль в результате увеличения уровня воды.

Для перевозки местного населения, техники, материальных средств и животных инженеры казахстанской армии оборудуют паромную переправу.

Организация паромной переправы на реке Есиль в районе п. Кийма снимет вопросы, связанные с перевозкой людей, техники и доставкой гуманитарной помощи.

Подобное водное сообщение с 6 апреля установлено на реке Уил (Ойыл) в Актюбинской области в районе населенных пунктов Шубаркудык и Ойыл. Паромной переправой уже воспользовались 1568 местных жителей. Перевезено 137 единиц техники, доставлено 92 тонны гуманитарной помощи.

Всего в противопаводковых, аварийно-спасательных мероприятиях и в ликвидации последствий наводнения из состава инженерных войск задействованы 44 военнослужащих и четверо служащих, выделено 36 единиц техники. Специалисты войск восстанавливают нарушенное сообщение, обеспечивают электроэнергией обесточенные населенные пункты, устраняют заторы на реках путем подрыва льда.

Напомним, режим ЧС был объявлен из-за паводков в нескольких районах Акмолинской области - в Есильском, Жаркаинском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах, а также в городе Кокшетау.