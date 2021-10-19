Воду и газ проводят жителям пострадавших от взрывов домов в Байзакском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители пострадавших от взрывов сел в Байзакском районе Жамбылской области благодарят за восстановление домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительные работы в пострадавшем при ЧС Байзакском районе на стадии завершения. Всего в результате ЧП пострадали 176 объектов недвижимости, По поручению Правительства обследование пострадавших объектов провели пять рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники управления строительства, КазНИИССА, проектных организаций, ЧС. Здание СШ №5 на 150 мест в селе Жибек Жолы оказалось в сейсмоопасном состоянии, поэтому возводится новое, для этого выделено 729 млн тенге, планируется ввести школу в эксплуатацию в январе 2022 года. На реконструкцию поврежденной дороги будет выделено более 35 млн тенге, на строительство коммерческих объектов - 170 млн тенге. В строительных работах задействовано 12 подрядных компаний, 200 рабочих и 22 единицы техники.

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили, что уже в конце сентября в Байзакском районе было полностью восстановлено 127 объектов.

На сегодняшний день еще 24 дома полностью восстановлено и сдано в эксплуатацию, в том числе четыре – в селе Ушбулак, 12 – в Жибек Жолы, восемь – в селе Кайнар. Побывавший в районе аким области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом работ в селе Кайнар и пообщался с местными жителями.

Житель улицы Бірлік Ержан Айдаркулов отметил, что его дом после ремонта стал еще лучше.

«В тот день наш дом сильно пострадал. И дом, и хозпостройки были разрушены наполовину. На третий день после взрывов пришли строители и начали работы по восстановлению. Сегодня мы возвращаемся в родные пенаты. Радости нет предела! В дом проведена чистая питьевая вода. Раньше у нас не было финансовой возможности подключиться к газоснабжению, а сейчас в доме есть голубое топливо. Восстановили хозпостройки, забор. Мы благодарны жамбылцам, руководству страны и региона за поддержку в трудную минуту», - сказал Ержан Айдаркулов.

Жители села Кайнар Амангелды Надирбеков и Асхат Мамбетов также выразили благодарность за новый облик своих домов.

Восстановлены и возобновили свою работу три из 12 пострадавших объектов предпринимательства. Еще на девяти объектах полным ходом ведутся строительные работы. Все восстановленные дома имеют единый архитектурный стиль - фундамент и крыша выкрашены красным цветом, основной корпус – оранжевым.

Теперь улицы села Кайнар освещены, обновлены столбы и линии электропередач. Если раньше была заасфальтирована только центральная дорога, то теперь асфальтовое покрытие имеют все улицы этого населенного пункта.

«Аким области поручил обеспечить население максимальной социальной поддержкой. В этом плане идет работа по газификации домов социально уязвимых семей, полностью решен вопрос с централизованным водоснабжением. Кроме этого каждой пострадавшей семье с нашей стороны была оказана помощь в размере 300 тысяч тенге, со стороны предпринимателей – по 200 тысяч тенге, по 50 тысяч тенге – на каждого школьника. За счет средств, поступивших в фонд «Сенім Байзак», восстанавливаются хозяйственные постройки сельчан», - рассказал заместитель акима Байзакского района Кайрат Исмаил.

Аким области Бердибек Сапарбаев поручил завершить работы по восстановлению оставшихся в селе Кайнар 11 жилых объектов к ноябрю и поставил перед руководством района и подрядчиками конкретные задачи.

Затем глава региона посетил село Жибек жолы, где ознакомился со строительством здания средней школы №5. Рабочие уже возвели фундамент двухэтажного здания и приступили к кирпичной кладке стен первого этажа. Подрядчик - ТОО «Сырым Белеке».

«Строительные работы ведутся одновременно по всем направлениям. Одна бригада приступила к кладке стен первого этажа, другая занимается монтажом, следующая – сварочными работами. На данный момент на объекте работают 95 рабочих, в том числе 25 местных жителей. На сегодняшний день половина строительных работ уже выполнена. Планируем сдать объект до конца декабря. Применяем в основном строительные материалы местного производства», - сказал директор ТОО Елмурат Кунибеков.

Аким области напомнил подрядчику о необходимости соблюдать все строительные нормы и требования, использовать отечественные стройматериалы и особое внимание уделять срокам и качеству работ.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура

Местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района.

Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы.