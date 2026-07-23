Водозабор «Аксай» запустили в Алматы: когда объект выйдет на полную мощность

В Алматы завершили строительство водозабора «Аксай». Когда станция выйдет на проектную мощность и полностью обеспечит жителей питьевой водой, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

Новый объект уже начал подавать питьевую воду потребителям, а после завершения пусконаладочных работ выйдет на полную мощность и обеспечит бесперебойным водоснабжением около 150 тысяч жителей западной части Наурызбайского района Алматы и Карасайского района Алматинской области.

Проектная мощность водозабора составляет 22 тысячи кубометров питьевой воды в сутки. Запуск объекта жители ожидали еще к концу 2025 года, однако фактически поэтапная подача воды началась лишь в мае 2026 года.

Фото: акимат Алматы

Как сообщил и.о. заместителя руководителя управления энергетики и водоснабжения города Темирлан Жапарбек, все строительно-монтажные работы завершены в полном объеме и в соответствии с проектной документацией. По его словам, на объекте построены все основные здания и сооружения, полностью смонтировано технологическое оборудование.

Совместно с ГКП на ПХВ «Алматы Су» уже осуществляется постоянный забор воды из поверхностного источника через новые водозаборные сооружения. Далее вода по магистральному водоводу протяженностью 5,9 километра поступает на станцию водоподготовки, где проходит полный цикл очистки. Перед запуском специалисты выполнили заполнение технологических резервуаров и провели контрольную дезинфекцию всей системы.

Поэтапное подключение потребителей к новым сетям водоснабжения началось в конце мая текущего года.

Станция уже работает, но еще не вышла на полную мощность

В настоящее время станция водоподготовки функционирует и подает питьевую воду жителям. Однако объект пока находится на завершающем этапе реализации — продолжаются обязательные пусконаладочные работы.

Этот этап предусматривает настройку технологического оборудования, регулировку всех производственных процессов и вывод станции на проектные показатели. Согласно действующим нормативам, продолжительность пусконаладочных работ составляет пять месяцев после завершения строительства.

После их окончания объект будет официально передан эксплуатирующей организации.

В управлении энергетики и водоснабжения подчеркнули, что реализация проекта ведется в соответствии с утвержденным графиком, а переносов сроков исполнения работ не было.

Сколько воды сейчас получают жители

Сегодня через водозаборное сооружение и станцию водоподготовки «Аксай» потребителям подается от 200 до 600 кубометров очищенной воды в час.

Объем подачи пока остается переменным, поскольку специалисты продолжают подбирать оптимальные режимы работы оборудования. В ходе пусконаладки определяется необходимая дозировка реагентов и флокулянтов в зависимости от качества исходной воды, в том числе уровня ее мутности.

После завершения всех испытаний станция выйдет на проектную производительность — 22 тысячи кубометров питьевой воды в сутки.

Когда жители будут полностью обеспечены водой

В управлении пояснили, что подключение абонентов осуществляется поэтапно. Этот процесс начался еще в конце мая 2026 года одновременно с запуском новых сетей водоснабжения.

При этом необходимые распределительные сети строились с 2021 года и сегодня полностью готовы к эксплуатации.

После завершения пусконаладочных работ и выхода станции на проектную мощность качественной питьевой водой будут полностью обеспечены жители западной части Наурызбайского района Алматы, а также населенных пунктов Карасайского района Алматинской области, включая дачные массивы. Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перебоев с водоснабжением, которая долгие годы оставалась одной из наиболее острых для жителей этой части агломерации.

Стоимость проекта

Ранее сообщалось, что стоимость строительства водозаборного сооружения «Аксай» составляет 29,7 млрд теңге.

Отметим, что уже сегодня почти 40% территории Алматы испытывает дефицит воды в часы пик, а к 2040 году население мегаполиса может вырасти до 3,6 млн человек. Для решения проблемы в городе реализуются проекты по строительству новых водозаборных сооружений. Подробнее — по ссылке.