Как Алматы планирует решить проблему дефицита воды

Почти 40% территории Алматы уже сегодня испытывает дефицит воды в часы пик, а к 2040 году население мегаполиса может увеличиться до 3,6 млн человек. Для решения этой проблемы в городе строят новые водозаборные сооружения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель управления энергетики и водоснабжения Нурбакыт Серикбай на внеочередной сессии маслихата представил долгосрочный план развития систем водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации до 2040 года. По его словам, сегодня наиболее остро проблема водоснабжения ощущается в Наурызбайском районе и части Бостандыкского района. Причина — действующая инфраструктура, большая часть которой была построена еще в прошлом веке и уже работает на пределе своих возможностей.

Фото: РСК Алматы

— Если не принимать радикальных мер, дефицит мощностей станет необратимым, — отметил Нурбакыт Серикбай.

Для снижения нагрузки на систему город планирует сократить среднесуточное потребление воды на одного жителя с 271 до 240 литров к 2040 году. Добиться этого намерены за счет сокращения потерь в сетях, внедрения интеллектуальных приборов учета и повышения эффективности управления системой водоснабжения.

За последние пять лет нагрузка на водопроводную систему значительно выросла. Если в 2020 году суточное потребление составляло около 700 тысяч кубометров, то сегодня этот показатель достиг 777 тысяч кубометров.

При этом сохраняется высокий уровень аварийности сетей. Основными причинами повреждений остаются коррозия труб, разрывы на стыках и механические повреждения.

Сегодня общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе ГКП «Алматы Су», составляет 4125 километров. Кроме того, в городе насчитывается 147,2 км бесхозных сетей, которые предстоит принять на баланс, а также 2112,5 км частных водопроводов.

Водоснабжение Алматы обеспечивается как поверхностными, так и подземными источниками. К поверхностным относятся реки Большая Алматинка, Малая Алматинка, Каргалинка и Аксай, к подземным — Талгарское, Малоалматинское и Алматинское месторождения подземных вод, а также участок «Каменское плато». При этом около 68% всей питьевой воды город получает именно из подземных источников.

Фото: акимат Алматы

Новые фильтровальные станции и водозаборы

Для ликвидации дефицита воды в западной части города уже реализуется ряд крупных проектов. В Наурызбайском районе ведется строительство двух фильтровальных станций. Водозабор «Аксай», мощностью 22 тысячи кубометров в сутки, уже работает в техническом режиме.

До конца года планируется завершить строительство станции «Каргалы», мощностью 15 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в микрорайоне Акжар уже построены новые водопроводные сети.

В Бостандыкском районе продолжается строительство станции «Нурлытау», производительностью 9 тысяч кубометров в сутки. Магистральные сети уже проложены, а завершение строительства объекта запланировано на ноябрь текущего года.

Фото: акимат Алматы

Расширение системы водоснабжения

В ближайшие годы город также намерен увеличить использование подземных источников. Запланировано строительство новых водозаборных кустов «Сайран» и «Барлык» общей мощностью 43,2 тысячи кубометров воды в сутки, которые обеспечат водой Наурызбайский и Алатауский районы.

Одновременно предусматривается расширение действующих водозаборов Алматинского и Талгарского месторождений с дополнительной производительностью более 200 тысяч кубометров воды в сутки.

Кроме того, планируется реконструкция трех ниток Талгарского водопровода до ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также строительство подпорных сооружений для улучшения водоснабжения Наурызбайского района. По этому проекту уже разработано технико-экономическое обоснование.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Более двух тысяч километров новых сетей

До 2040 года власти намерены реализовать масштабную программу строительства и реконструкции водопроводной инфраструктуры. Всего планируется построить и модернизировать 2450 километров водопроводных сетей.

На первом этапе предусмотрены реконструкция 442,5 км существующих сетей и строительство еще 745 км новых водопроводов. На втором этапе, который рассчитан до 2040 года, планируется реконструкция 885 км и строительство еще 378 км сетей.

Фото: акимат Актау

Модернизация канализационной системы

Параллельно в Алматы продолжается развитие системы водоотведения. Сегодня общая протяженность канализационных сетей составляет 2343 километра, в городе работают 43 канализационные насосные станции, а мощность действующих очистных сооружений достигает 640 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Для обеспечения растущего города планируется увеличить мощность очистных сооружений до 960 тысяч кубометров в сутки за счет строительства нового блока производительностью 320 тысяч кубометров.

Также ведется строительство 35-километрового Западного канализационного коллектора и трех новых загородных коллекторов для отвода сточных вод из развивающейся агломерации.

Как отметили в акимате, конечная цель программы — обеспечить 100-процентный доступ жителей Алматы к качественной питьевой воде, полностью ликвидировать районы с дефицитом водоснабжения, существенно снизить аварийность сетей, уменьшить потери воды и ежегодно экономить до 23,4 млн кВт·ч электроэнергии.

Ранее депутат Мажилиса Парламента Едил Жанбыршин заявил, что к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 17,5 кубического километра.

Также сообщалось, что до конца года в рамках реализации Комплексного плана развития водной отрасли Казахстана планируется провести многофакторное обследование 105 гидротехнических сооружений.



