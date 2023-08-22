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    06:27, 22 Август 2023 | GMT +6

    Водопроводные сети и канализация появятся в двух микрорайонах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось строительство инженерных сетей в микрорайоне Теректы Алатауского района. Здесь будут проложены 66 км сетей водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы на улицах Марток, Тастобе и Туймойнак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию проекта запланированы в ноябре 2024 года. Таким образом, свыше 7 тысяч жителей микрорайона Теректы будут обеспечены центральными водопроводными и канализационными сетями.

    Также до конца августа стартует строительство 131,7 км инженерных сетей по микрорайону Рахат-Мадениет. Ведется техническая подготовка к строительным работам, которые продлятся до декабря 2024 года. При реализации проекта свыше 14 тысяч жителей будут обеспечены центральными водопроводными и канализационными сетями.

    «Как заказчики работ, в проектах мы предусмотрели обратную засыпку несжимаемым грунтом для предотвращения провалов по мере завершения работ, а по ранее асфальтированным улицам – восстановление дорожного полотна. К моменту завершения строительства сетей будут проведены дорожно-строительные работы. В связи с чем могут возникнуть временные неудобства для уличного движения. Процесс будет находиться на нашем постоянном контроле», - отметил аким Алатауского района Азамат Калдыбеков.

    В районном акимате добавили, что в связи с хаотичными застройками в Алатауском районе еще до присоединения к Алматы частные домостроения возводились без центральной канализации. Жидкие стоки в частном секторе сливаются в септики, находящиеся во дворах, тем самым загрязняя почву и подземные воды, заодно и повышая их уровень.

    «В итоге в некоторых местах грунтовые воды постоянно выступают на поверхность. Чтобы решить назревшую проблему, в 2023 году из республиканского бюджета были выделены средства на строительство канализационных сетей. Был разработан проект, который сейчас реализуется. Прокладка новых сетей в частном секторе - в приоритете у городских властей», - добавил Азамат Калдыбеков.


    Теги:
    Акимат Алматы ЖКХ Строительство
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