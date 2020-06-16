Водоохранную зону предлагают сократить до 20 метров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы предложили водоохранную зону сократить с 35 метров до 20. Руководство города вместе с экологами и жителями в онлайн-формате обсудило вопрос об изменении Водного кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема нашего сегодняшнего селектора - определение водоохранных зон, систематизация водных полос до уровня 2009 года», - начал конференцию первый замакима Алматы Ерлан Кожагапанов.

По его словам, на сегодняшний день на водоохранных зонах в пределах 35 метров в городе расположено порядка 16 тысяч здании и сооружений.

«В основном это индивидуальное жилое строительство. Во время встреч акима города с населением жители активно поднимали этот вопрос о том, что они не могут узаконить свои жилище, не могут сделать ремонт и перестроить, не могут получить адрес и в связи с этом получить минимум услуг, таких как как вызов скорой помощи и т.д.», - добавил Ерлан Кожагапанов.

В Казахстане с 1 июля 2009 года вступил в силу новый Водный кодекс, согласно которому водоохранная зона была расширена до 35 метров от берега рек, озер. Ранее, до 2009 года, она составляла 20 метров. Соответственно, ближе, чем это расстояние было запрещено строительство любых зданий.

Согласно данным управления городского планирования и урбанистики Алматы, в городе 28 рек, протяженностью 328,87 км. Водоохранная полоса в пределах 35 метров (4663 гектара) охватывает 6% от общего баланса территории города. 15 566 зданий находятся в пределах водоохранной полосы.

Проблемы, не имеющие юридических решений: узаконение земельного участка в пределах границ фактического землепользования; проектирование и строительства нового взамен старого; перепрофилирование под объекты предпринимательской деятельности.

«Ранее мы сталкивались с единичными случаями, когда собственники по разным причинам - либо был ветхий дом, либо после пожара - не могли восстановить свои личные права на домостроение, так как официально по закону не разрешено», - отметил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Основными причинами являются: ужесточение законодательных требований без учета возможных последствий, а так же путей их реализации; отсутствие механизма изъятия земель при введении ограничений; отсутствие синхронности ввода регулятивных норм других законодательных актов.

«Чтобы смягчить данные ограничения, нами было предложено вернуться к редакции Водного кодекса РК до 2009 года с установлением ограничений водоохранной полосы в 20 метров, как это было раньше. То есть, собственники, которые получали земельные участки до 2009 года в пределах 20 метров, могли свободно распоряжаться своим имуществом и ввести его в экономический оборот», - отметил А. Ахмеджанов.

По его словам, в Мажилисе Парламента они предлагали следующие мероприятия: разработать механизм изъятия объектов недвижимости находящихся в водоохранной полосе ближе 10 метров; установить ответственный орган за водоохранными полосами для эксплуатации и обслуживания водных объектов с оформлением идентификационных документов.

«То есть, у нас в земельном законодательстве определена только государственная собственность и частная собственность. Государственная собственность - это вся территория РК, частная - это в пределах документа, которая предоставляет право частной собственности. При таком раскладе у нас с 2000 года происходили противозаконные действия: это самовольный захват земли, нецелевое использование земельных участков, самовольное строительство, что приводило к большим судебным разбирательствам и ущемлениям прав граждан», - добавил он.

Глава управления сообщил, что в городе в пределах водоохранных полос (35 м) русла рек находятся 15 566 зданий.

«Ориентировочная стоимость под выкуп (был проведен анализ с учетом земельно-кадастровых дел) у нас вышла 6,4 трлн. Это очень большие деньги. После уменьшения водоохранных полос с 35 до 20 метров количество зданий, находящихся в пределах водоохранных полос, сократится на 50% - 7721 здание, общей площадью 2500 гектаров - ориентировочная стоимость выкупа земель 3,7 трлн тенге. Мы хотим вернуться в редакцию до 2009 года, где определились все эти водоохранные полосы на научной основе с учетом всех фактов», - заявил Алмасхан Ахмеджанов.

Он также добавил, что когда принимали кодекс в 35 метров, в учет не были взяты домостроения, которые попали в эту зону.

В свою очередь, известные экологи и экоактивисты опасаются, что в случае изменения кодекса предприниматели, пользуясь случаем, начнут строить высокие жилые комплексы, гостиницы и другие высотные здания вплотную к рекам в верхней и центральной части города, что в итоге негативно скажется на экологии города. Они предложили рассмотреть этот вопрос индивидуально с каждым жильцом, чтобы не поставить под удар экосистему.

Первый замакима города Ерлан Кожагапанов отметил следующее:

«Если мы сейчас реализуем норму об индивидуальном порядке рассмотрении заявления и узаконения, то это не исключит возможности дальнейшей перепродажи и строительства НЖХ. Поэтому в обоих случаях, даже если мы пойдем в этой норме, о которой нас сегодня Алмасхан Ахмеджанов проинформировал, даже если мы придумаем другой порядок, мы должны будем прописать, что разрешено реконструировать и строить исключительно частное жилое строительство и никаких многоэтажных жилых комплексов. Я думаю, что это легко сделать», - заявил Кожагапанов.

Первый заместитель акима предложил общественности еще раз собраться и обсудить этот вопрос. Он поручил Алмасхану Ахмеджанову в ближайщее время провести объезд, показать общественности, что происходит на месте.

«Мы услышали друг друга. Самое главное, акимат увидел мнения нескольких сторон. Будет непросто найти баланс. Страдают наши люди, которые на протяжении многих лет не могут узаконить свои права. Поэтому мы в ближайшее время будем заниматься изучением других возможностей по внесению и изменению нормы в законодательство о водных ресурсах», - добавил первый замакима.