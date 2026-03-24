Водолазы очистили дно Каспийского моря от мусора в Актау

Основная цель мероприятия — защита морской экосистемы, сохранение чистоты водоёмов и повышение экологической культуры жителей региона.

В ходе мероприятия по приглашению Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq balyk» были проведены работы по очистке морского дна от бытовых и долгоразлагаемых отходов.

Актауский водолаз Канат Абдиев, принимавший участие в очистке, провёл работы на расстоянии 50 метров от берега, очистив территорию протяжённостью 500 метров.

— Очистку проводил не только я, но и другие водолазы. В целом на дне моря чаще всего встречаются пищевые отходы, пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты. В этот раз был очищен участок на глубине 8-10 метров, в результате собран один мешок мусора. Призываю всех жителей бережно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту, — отметил Канат Абдиев.

Отметим, что подобные экологические мероприятия направлены на обеспечение чистоты региона и повышение ответственности жителей за окружающую среду. Работы по очистке дна Каспийского моря будут продолжены на системной основе.

Напомним, что экологические мероприятия по очистке территорий прошли во всех регионах Казахстана. Всего собрано 2,7 тонн мусора.