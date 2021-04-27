Водохранилище построят в одном из районов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация нового проекта будет идти по реке Боген на территории Акбастауского сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в Байдибекский район посетил место строительства водохранилища «Саркырама». Глава региона предложил увеличить емкость водохранилища на 50 млн кубометров.

Аким Туркестанской области посетил ряд объектов в Байдибекском районе. Он встретился с аксакалами, посетил новую школу на 150 мест в селе Косбулак Мынбулакского сельского округа. Объект планируется сдать в августе текущего года. Строительство новой школы началось два года назад. Здесь будут созданы все условия для полноценного обучения детей.

Глава региона ознакомился с проектом «Ақылды жайылым» по внедрению новых технологий для развития животноводства. Крестьянское хозяйство «Молшылық» в селе Жамбыл Байдибекского района занимается животноводством уже десять лет. Способ эффективного использования пастбищных угодий - умное пастбище. В рамках проекта «Ақылды жайылым» создано энергетическое ограждение с устройством, получающим солнечную энергию. Животные пасутся только на огороженной территории. Это позволяет эффективно использовать пастбищные угодья, разделяя их на несколько участков. Животные пасутся поочередно.

Глава региона ознакомился с текущим состоянием системы природного газа и планами строительства газопроводов в населенном пункте Мынбулак. На сегодняшний день 10 населенных пунктов на территории района обеспечены природным газом. Также планируется, что в текущем году 7 населенных пунктов, в которых ведутся строительство будут обеспечены природным газом. В населенном пункте Мынбулак с 2019 года строят газопровод.