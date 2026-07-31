Водную инфраструктуру модернизируют в Туркестанской области: Бозумбаев оценил ход проектов

На территории Шардаринской ГЭС вице-премьеру рассказали о ходе проектов, реализуемых при поддержке международных финансовых организаций. Так, совместно с Исламским банком развития в Мактааральском и Шардаринском районах ведутся работы по восстановлению 512 скважин вертикального дренажа.

Совместно со Всемирным банком в Мактааральском, Сауранском и Шардаринском районах реализуются проекты по реконструкции ирригационно-дренажных систем на орошаемых землях общей площадью 62,3 тыс. га.

Фото: Минводы

В рамках первой фазы проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов» в регионе планируется реализация 25 проектов при поддержке Исламского банка развития. В частности, начаты работы по реконструкции плотины Коксарайского контррегулятора на реке Сырдарья для повышения устойчивости объекта и увеличения его проектного объема с 1,5 млрд до 3 млрд кубометров.

Кроме того, ведется реконструкция 10 каналов общей протяженностью 179 км. Также планируется капитальный ремонт Коскорганского водохранилища объемом 33 млн кубометров и 13 оросительных каналов общей протяженностью 165 км в Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском, Сарыагашском и Сауранском районах.

Далее состоялась презентация проекта по модернизации гидропостов «Кокбулак» и «Келес», который предусматривает оснащение объектов современными автоматическими гидрологическими станциями и новейшими измерительными приборами.

Фото: Минводы

Полное завершение модернизации гидропостов ожидается в сентябре текущего года. Работы проводятся в соответствии с решением Cовместной рабочей группы для выработки предложений по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. С марта 2026 года РГП «Казгидромет» регулярно проводит совместные с узбекскими коллегами измерения расхода воды на гидропосте «Кокбулак».

Фото: Минводы

Вице-премьер также ознакомился с ходом работ по цифровизации и автоматизации водохозяйственной инфраструктуры Туркестанской области. Так, в настоящее время осуществляется автоматизация гидротехнических сооружений Шардаринского водохранилища. На сегодня охвачены 8 объектов. Проект предусматривает установку датчиков уровня и расхода воды с передачей данных в онлайн-режиме, что позволяет исключить ручные замеры.

Также в области реализуются проекты по модернизации 13 оросительных каналов и автоматизации трансграничных гидропостов. Совместно с Республикой Узбекистан планируется автоматизировать 10 гидропостов — 5 на территории Казахстана и 5 на территории Узбекистана. Реализация данного проекта обеспечит прозрачный учет воды, исключение человеческого фактора, онлайн-передачу данных и формирование единой базы для межгосударственного вододеления.