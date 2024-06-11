Водный лед впервые обнаружили на вершинах вулканов у экватора Марса

Американские и европейские астрономы впервые обнаружили следы присутствия водного льда у вершины и на верхних склонах горы Олимп, а также других крупных марсианских вулканов с экваториального плато Фарсида. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Их присутствие заставило ученых усомниться в исключительной «сухости» экваториальных регионов Марса, сообщила пресс-служба Брауновского университета.

- В прошлом мы считали, что водный лед не может формироваться на вершинах гор у марсианского экватора, так как температуры здесь должны быть слишком высокими в дневное время суток в силу разреженности атмосферы Марса и высокого уровня солнечной освещенности. По всей видимости, эти запасы льда формируются здесь с того времени, когда климат Марса был другим и на вершинах этих вулканов могли выпадать осадки, - пояснил научный сотрудник Брауновского университета Адомас Валантинас, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Астрономы совершили это открытие при изучении снимков крупнейших вулканов Марса, в том числе Олимпа, Арсии и Аскрийской горы, которые были недавно получены при помощи камер европейской миссии «Марс-Экспресс», а также российско-европейского зонда «ЭкзоМарс-TGO». Интерес к этим вулканам, как объясняют ученые, был обусловлен тем, что в их окрестностях, на территории плато Фарсида, ученые часто обнаруживают водяные облака, переносящие существенные количества влаги.

Эти скопления воды, как предположили исследователи, могут взаимодействовать с вершинами и склонами одних из самых высоких вулканов в Солнечной системе, что побудило их изучить свыше 30 тыс. снимков плато Фарсида, которые были получены в разное время суток камерами орбитальных зондов. Проведенный учеными анализ показал, что на части этих фотографий, полученных в утренние часы, в жерле Олимпа и трех других вулканов на данном плато присутствовали отложения, окрашенные в синий и белый цвет.

Последующее изучение спектра этих отложений при помощи инструментов «ЭкзоМарс-TGO» показало, что они состоят из водяного льда или других форм твердых отложений воды, которые периодически возникали примерно в 07:00 по Марсу и исчезали в последующий час. Как правило, эти залежи замороженной воды присутствовали на вершинах и склонах Олимпа, Арсии и прочих вулканов лишь в зимние, осенние и весенние месяцы, но они полностью отсутствовали во время марсианского лета.

Проведенные учеными расчеты показали, что подобное время появления залежей льда было обусловлено в первую очередь температурными факторами - в другие сезоны года и периоды суток температуры на вершинах экваториальных марсианских вулканов бывают слишком высокими для конденсации влаги и образования ледовой шапки. В прошлом, когда атмосфера Марса была менее разреженной, эти залежи льда могли быть более крупными, в результате чего они оказывали существенное влияние на круговорот воды на Марсе, подытожили исследователи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС