Водная дипломатия: Данияр Шарип возглавил новый департамент Минводы и ирригации РК

Данияр Шарип назначен директором департамента водной дипломатии Министерства водных ресурсов и ирригации, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан создан департамент водной дипломатии. Его директором назначен Данияр Шарип.

Новое структурное подразделение призвано обеспечить системную и последовательную работу Казахстана в сфере водной дипломатии. Департамент будет координировать участие страны в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сопровождать переговорный процесс с государствами-партнерами, а также вести работу по подготовке и реализации межгосударственных соглашений в водной сфере.

Данияр Шарип родился в 1992 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Гидрология» и Каспиский общественный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2015 году в управлении эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в качестве и. о. эксперта. Далее работал экспертом и главным экспертом.

В 2019 году занимал должность главного эксперта управления трансграничных рек департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства.

С 2019 по 2023 годы — главный эксперт, а далее руководитель управления трансграничных рек департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2023 по 2024 годы — главный инспектор Аппарата Правительства Республики Казахстан.

С 2024 года до нынешнего назначения был заместителем директора, а позже директором департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

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