Водителям КНР упростили въезд в Кыргызстан для доставки ГСМ

В Кыргызстане ввели временный специальный безвизовый порядок для осуществления международных автомобильных перевозок нефтепродуктов через государственную границу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Кабинетом министров принято постановление, согласно которому установлен временный специальный безвизовый порядок въезда и пребывания в КР для граждан Китайской Народной Республики, являющихся водителями грузового автотранспорта, осуществляющих международные автомобильные перевозки нефтепродуктов в КР.

Мера принята в целях обеспечения экономической безопасности, бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами населения страны и оказания государственной поддержки субъектам национальной экономики.

Согласно документу, граждане Китая при въезде на территорию КР для доставки и выгрузки нефтепродуктов пользуются безвизовым порядком въезда и пребывания на срок, необходимый для осуществления указанных операций, но не более пяти суток с момента въезда.

В случае необходимости пребывания указанных лиц на территории КР после истечения установленного срока применяются общие требования законодательства КР в сфере внешней миграции.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане до 31 декабря 2026 года продлили субсидии для импортеров горюче-смазочных материалов. Мы также писали о том, что страна готовится к выпуску топлива стандарта Евро-5.