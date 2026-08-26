Кыргызстан готовится к выпуску топлива стандарта Евро-5

В Кыргызстане начинается следующий этап модернизации нефтеперерабатывающего завода «Джунда», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Национальное агентство по инвестициям КР подписало дополнительное соглашение с китайской «Центральноазиатской энергетической компанией».

Документ запускает новый этап масштабной модернизации нефтеперерабатывающего завода «Джунда» в Кара-Балте, что позволит предприятию полностью перейти на выпуск отечественного топлива стандарта Евро-5.

Обновление мощностей будет способствовать увеличению объемов производства нефтепродуктов и повышению их качества. Кроме того, проект придаст импульс развитию отечественной переработки нефти, производственной кооперации и связанных секторов, создаст новые рабочие места и расширит дополнительные возможности для экономики.

Ранее сообщалось, что государство выделило около 1 млрд сомов субсидий для удержания цен на ГСМ.

Напомним, в конце мая текущего года правительство КР официально ввело временные субсидии для импортеров ГСМ и государственное регулирование цен на топливо.

Ранее мы писали о том, почему растут цены на топливо в Кыргызстане.