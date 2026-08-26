Кыргызстан продлил субсидии на поставки ГСМ
В Кыргызстане до 31 декабря 2026 года продлили субсидии для импортеров горюче-смазочных материалов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Меры направлены на обеспечение экономической безопасности, бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами населения страны и оказание господдержки субъектам национальной экономики.
Согласно постановлению, решение вступает в силу с 1 августа 2026 года.
Размер субсидий определяется как разница между фиксированной ценой, определенной решением правительства страны, и стоимостью импортируемых ГСМ согласно контрактам и счетам-фактурам при импорте с учетом расходов на транспортировку. Для получения субсидий необходимо подавать заявки до 25 числа, следующего за отчетным.
Для расчета выплат утверждены следующие фиксированные цены на базисе поставки ж/д станций Турксиб и Сары-Агач:
- Бензин Аи-92 — $960 за тонну;
- Дизельное топливо — $1050 за тонну;
- Сжиженный углеводородный газ — $650 за тонну.
Ранее сообщалось, что государство выделило около 1 млрд сомов субсидий для удержания цен на ГСМ.
Напомним, в конце мая текущего года правительство КР официально ввело временные субсидии для импортеров ГСМ и государственное регулирование цен на топливо.
Ранее мы писали о том, почему растут цены на топливо в КР.
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