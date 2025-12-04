Водителя зажало в салоне авто в ДТП: алматинские врачи собрали его по частям

Страшное ДТП на трассе Капшагай — Баканас произошло 11 ноября, а 18 ноября 35-летний мужчина наземной санитарной авиацией из ЦРБ Балхашского района Алматинской области был доставлен в 4-ю ГКБ Алматы. При поступлении у пациента диагностирован следующий комплекс тяжёлых повреждений:

• Политравма;

• Закрытая травма грудной клетки;

• Пневмоторакс справа, коллапс правого лёгкого;

• Закрытый оскольчатый перелом средней трети обеих костей левого предплечья;

• Закрытый оскольчатый перелом локтевой кости справа;

• Закрытый многоскольчатый фрагментальный перелом левой бедренной кости со смещением отломков;

• Закрытый оскольчатый перелом надколенника слева;

• Перелом мыщелков бедра справа.

Сразу после поступления пациент был осмотрен мультидисциплинарной командой: реаниматологами, травматологами, кардиологами, нейрохирургами, реабилитологами и другими специалистами. С учетом критичности состояния он госпитализирован в профильное отделение политравмы. Консилиум врачей определил проведение оперативного лечения в два этапа.

Сначала алматинские медики провели остеосинтез бедренной кости интрамедуллярным стержнем, оостеосинтез надколенника и мыщелков бедра.

На втором этапе доктора провели остеосинтез лучевой и локтевой костей левого предплечья интрамедуллярными стержнями, остеосинтез локтевой кости справа интрамедуллярным стержнем.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Всего были прооперированы пять сегментов костей. На сегодняшний день пациент активизирован, передвигается с помощью ходунков и демонстрирует стабильное восстановление. За время лечения, которое заняло 14 дней, состояние пациента значительно улучшилось, что позволило выписать его домой для дальнейшей травматологической реабилитации.

«Пациент прошел необходимый объем хирургического лечения. На сегодняшний день состояние стабильное, самостоятельная активизация достигнута, впереди — этап реабилитации. Динамика положительная», — рассказал заведующий приемным отделением, врач-травматолог-ортопед Магадин Хайроев.

В составе операционной бригады, кроме него, были Жорабек Султан (ассистент), Нурлан Сулейманов (анестезиолог) и Мухит Жаксымуратов (лечащий врач).

