Ученые выявили связь между депрессией и диабетом: что делать казахстанцам

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

В исследовании участвовали более 45 000 человек среднего возраста (57% женщин). Данные были собраны из трех крупных лонгитюдных европейских проектов с периодом наблюдения до 11 лет. Эксперты оценивали наличие диабета 1-го или 2-го типа.

Ученые установили, что у людей с тяжелой депрессией риск развития диабета на 15% выше, по сравнению с теми, у кого симптомы выражены слабо. Кроме того, выяснилось, что у пациентов с диабетом вероятность возникновения депрессии повышается на 48% по сравнению с людьми без диабета.

Эти закономерности оказались устойчивыми и не зависели от качества медицинской помощи, расходов на лечение, экономических факторов или социального неравенства в разных странах.

Между странами наблюдались заметные различия. Для сравнения ученые взяли Австрию. В Нидерландах риск диабета оказался на 65% ниже, чем в Австрии, тогда как в Португалии он был выше на 90%.

По уровню распространенности тяжелых депрессивных симптомов лидировала Италия — показатели превышали австрийские на 150%. Наименьший уровень депрессии зафиксирован в Дании, где риск был на 20% ниже.

Единственным фактором, усиливающим связь между диабетом и депрессией, оказался индекс массы тела (ИМТ). У людей с диабетом рост ИМТ на один пункт увеличивал вероятность тяжелых симптомов депрессии на 2,1%, тогда как у лиц без диабета — на 1,3%.

Исследований по Казахстану европейские ученые не проводили, однако, Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ имени Асфендиярова уверен, что полученные зарубежными учеными данные и выводы можно учитывать и в Казахстане.

— Исследование подчеркивает тесную взаимосвязь физического и психического здоровья. Диабет и депрессия — это два состояния, которые взаимно усиливают друг друга, формируя порочный круг. Если у человека есть диабет, нужно обязательно учитывать его психоэмоциональное состояние, а при депрессии — проверять метаболические показатели. Такой комплексный подход помогает вовремя выявлять риски и повышает эффективность лечения. Не менее важно уделять внимание профилактике: регулярные обследования, здоровый образ жизни и внимательное отношение к собственному самочувствию позволяют снизить вероятность развития обоих заболеваний, — уверен Сагат Алтынбеков

