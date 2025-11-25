После тяжелого инсульта — к обычной жизни: в Алматы поставили на ноги 63-летнюю женщину

63-летняя женщина поступила с ограничением движений верхней и нижней конечностей правой стороны, а также с выраженной болью в плечевом суставе.

По словам врача-реабилитолога ГКБ № 7 Насибы Махмутовой, сложности лечения заключались в сочетании двигательных нарушений и острой боли.

— Пациентка перенесла инсульт, было проведено успешное консервативное лечение в инсультном отделении. Далее в условиях нашего отделения реабилитации ей назначили индивидуальную программу, включающую ЛФК, различные виды физиотерапии, массаж, а также медикаменты для стабилизации артериального давления при необходимости. Сложность заключалась в том, что помимо плегии руки наблюдались сильные боли в плечевом суставе, — отметила врач.

Благодаря комплексному подходу пациентка значительно продвинулась в восстановлении. К завершению курса реабилитации она уже могла самостоятельно себя обслуживать, подниматься и ходить без помощи. Функция руки улучшилась с 0 до 3,5 баллов по реабилитационной шкале. Женщина смогла поднимать предметы весом до двух килограммов и перемещать их без боли в плече.

В администрации крупнейшей многопрофильной больницы подчеркивают, что своевременное лечение в инсультном отделении и последующие реабилитационные мероприятия позволили стабилизировать состояние пациентки и улучшить качество ее жизни.

Отметим, что инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к необратимым повреждениям, инвалидности и смерти.

Судьба пациента зависит от множества факторов, включая тип инсульта, скорость оказания медицинской помощи, качество лечения и последующей реабилитации.

Ранее мы рассказывали, как онкохирурги Алматы спасли жизнь пациентке с тяжелым сердечным диагнозом и раком.