Водителя, мешавшего сносу ЖК «Дублин», привлекут к ответственности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента юстиции города Астаны Азамат Бердибеков дал разъяснения по ситуации вокруг ЖК «Дублин», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны 4 апреля вынес решение в отношении ТОО «Stroy Group-2021». В соответствии с этим решением товарищество за счет собственных средств обязалось снести незаконно построенный дом на пересечении улиц Ш. Айтматова и Ж. Молдагалиева в городе Астане. Судебные приставы взяли дело под контроль и направляли уведомления в ТОО «Stroy Group-2021» о необходимости сноса. Однако ответа не удалось получить. После того, как товарищество не приняло никаких мер, работы по сносу дома были возложены на акимат. В рамках исполнения вышеуказанного приговора суда сегодня специалисты были направлены для сноса жилого комплекса «Дублин», - пояснил Азамат Бердибеков.

По его словам, правоохранительными органами приняты меры в отношении сотрудников компании, которые препятствовали работе.

«Как вы видели в социальных сетях, водитель большегрузной техники на строительной площадке препятствовал тем, кто пришел исполнить приговор суда. В отношении их действий правоохранительные органы приняли соответствующие административные меры. Этот человек был доставлен в управление полиции», - сообщил Азамат Бердибеков.

Он также добавил, что, несмотря ни на что, приговор суда должен быть исполнен в обязательном порядке. А это значит, что будет снесен не только ЖК «Дублин», но и незаконно построенный жилой комплекс «Вашингтон», принадлежащий этой компании.

«Приговор должен быть исполнен в обязательном порядке. Мы не имеем права обсуждать его. Поэтому дом обязательно будет снесен», - резюмировал заместитель руководителя департамента юстиции.