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    10:34, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Водителя эвакуатора осудили на пять лет за смертельное ДТП в Жамбылской области

    Выезд на полосу встречного направления стоил жизни трем людям, еще четверо были госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу СМУС Жамбылской области.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    Трагическое событие произошло в апреле прошлого года в Кордайском районе. Там водитель эвакуатора «Газ-322132», двигаясь по автомобильной трассе Ташкент-Алматы, нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения. Опасный маневр привел к столкновению с тремя автомобилями «Аudi 100», «Mercedes Benz S350» и «Mercedes-Benz S320».

    В результате ДТП водитель одного из автомобилей и два пассажира скончались на месте, еще один водитель и трое пассажиров были госпитализированы с разными телесными повреждениями.

    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области было рассмотрено уголовное дело в отношении виновного водителя по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

    Подсудимый свою вину признал полностью. Прокурор попросил назначить ему 5 лет лишения свободы, при том, что по данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

    С учетом смягчающих обстоятельств, приговором суда водитель эвакуатора признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

    Ранее мы рассказывали о жутком ДТП в Алматы. ДТП с 205-тонной фурой произошло на трассе Тараз–Шымкент.

     

    Теги:
    ДТП Суды Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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