Жуткое ДТП произошло в Алматы: трое пострадавших, одного зажало в машине

Как сообщили в Службе спасения 109, в 21:41 на пульт 103 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в микрорайоне Саялы - на улице Момышулы, вдоль БАКа.

— По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, один из них оказался зажат в салоне автомобиля. В 22:10 на место прибыли спасатели службы спасения 109. Благодаря их оперативным и слаженным действиям, уже в 22:18 все пострадавшие были извлечены - без использования спецтехники. Спасательные работы завершены в кратчайшие сроки, — отметили в пресс-службе 109.

Троих пострадавших передали бригадам скорой помощи: один доставлен в городскую клиническую больницу №7, второй — в областную клиническую больницу, третий — во вторую детскую больницу.

Ранее шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса с пятью автомобилями в Турксибском районе Алматы.