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    01:18, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Жуткое ДТП произошло в Алматы: трое пострадавших, одного зажало в машине

    В Алматы легковой автомобиль столкнулся с автокраном. В результате пострадали три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жуткое ДТП произошло в Алматы: трое пострадавших, одного зажало в машине
    Фото: служба спасения

    Как сообщили в Службе спасения 109, в 21:41 на пульт 103 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в микрорайоне Саялы - на улице Момышулы, вдоль БАКа.

    — По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, один из них оказался зажат в салоне автомобиля. В 22:10 на место прибыли спасатели службы спасения 109. Благодаря их оперативным и слаженным действиям, уже в 22:18 все пострадавшие были извлечены - без использования спецтехники. Спасательные работы завершены в кратчайшие сроки, — отметили в пресс-службе 109.

    Троих пострадавших передали бригадам скорой помощи: один доставлен в городскую клиническую больницу №7, второй — в областную клиническую больницу, третий — во вторую детскую больницу.

    Ранее шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса с пятью автомобилями в Турксибском районе Алматы. 

    Теги:
    ДТП Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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