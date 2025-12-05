Водители Алматы заплатили 653 млн тенге за загрязнение воздуха

Основной акцент сделан на проверке автотранспорта на соответствие нормам выбросов, так как, по данным городских властей, на него приходится до 60% загрязнений воздуха в Алматы.

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, в рамках Плана мероприятий по охране атмосферного воздуха экологические службы вместе с полицией проводят рейды на дорогах. Передвижные лаборатории ТОО «Eco Almaty» фиксируют уровень выбросов прямо на месте.

Фото: акимат Алматы

В 2025 году сотрудники ТОО «Eco Almaty» и компании «Ренессанс плюс» провели свыше 186 тысяч замеров. Они составили почти 20 тысяч протоколов на общую сумму более 653 млн тенге.

Фото: акимат Алматы

В рамках плана проходят мероприятия по выявлению точек общепита — шашлычных и бань, работающих на твердом топливе. Работы продолжаются.

В управлении добавили, что в Алматы разработан проект новых правил «О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы». Правила в настоящее время проходит процедуру согласования.

Документ заложит правовую базу для внедрения мер поддержки населения и бизнеса, стимулирующих переход на более экологичные технологии и обновление автопарка.

— Эффект после принятия Правил будет многоплановым. Автопарк как главный источник загрязнений окажется под реальным экологическим контролем. Под новые требования попадут и предприятия III категории, которые ранее практически не регулировались. Они должны будут соблюдать экологические нормы и проходить проверки, — говорится в сообщении управления экологии.

Также будет создана единая система мониторинга, которая обеспечит оперативное управление качеством воздуха и прозрачность данных для жителей, и появятся LEZ-зоны. Это территории города, где будут внедрены новые экологичные условия передвижения транспорта, направленные на снижение загрязнения воздуха и улучшение городской среды.

Ранее заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев сообщил, что в прошлом году 189 тысяч тонн загрязняющих веществ было зафиксировано в Алматы. Согласно статистике, выбросы от автомобилей составляют 112 тысяч тонн или 60% выбросов.