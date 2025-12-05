Водители Алматы заплатили 653 млн тенге за загрязнение воздуха
В Алматы продолжается комплексная работа по снижению загрязнения воздуха, передает корреспондент агентства Kazinform.
Основной акцент сделан на проверке автотранспорта на соответствие нормам выбросов, так как, по данным городских властей, на него приходится до 60% загрязнений воздуха в Алматы.
Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, в рамках Плана мероприятий по охране атмосферного воздуха экологические службы вместе с полицией проводят рейды на дорогах. Передвижные лаборатории ТОО «Eco Almaty» фиксируют уровень выбросов прямо на месте.
В 2025 году сотрудники ТОО «Eco Almaty» и компании «Ренессанс плюс» провели свыше 186 тысяч замеров. Они составили почти 20 тысяч протоколов на общую сумму более 653 млн тенге.
В рамках плана проходят мероприятия по выявлению точек общепита — шашлычных и бань, работающих на твердом топливе. Работы продолжаются.
В управлении добавили, что в Алматы разработан проект новых правил «О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы». Правила в настоящее время проходит процедуру согласования.
Документ заложит правовую базу для внедрения мер поддержки населения и бизнеса, стимулирующих переход на более экологичные технологии и обновление автопарка.
— Эффект после принятия Правил будет многоплановым. Автопарк как главный источник загрязнений окажется под реальным экологическим контролем. Под новые требования попадут и предприятия III категории, которые ранее практически не регулировались. Они должны будут соблюдать экологические нормы и проходить проверки, — говорится в сообщении управления экологии.
Также будет создана единая система мониторинга, которая обеспечит оперативное управление качеством воздуха и прозрачность данных для жителей, и появятся LEZ-зоны. Это территории города, где будут внедрены новые экологичные условия передвижения транспорта, направленные на снижение загрязнения воздуха и улучшение городской среды.
Ранее заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев сообщил, что в прошлом году 189 тысяч тонн загрязняющих веществ было зафиксировано в Алматы. Согласно статистике, выбросы от автомобилей составляют 112 тысяч тонн или 60% выбросов.