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Водитель врезался в дерево и погиб в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Ноября 2021, 10:37
Водитель врезался в дерево и погиб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 30-летний водитель Nissan погиб в ДТП, врезавшись в дерево, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что случай произошел 22 ноября около 00:45.

«Водитель 1991 года рождения (30 лет), управляя автомашиной марки «Nissan Cefiro», двигаясь в мкр. Карагайлы по ул. Кенесары хана, напротив здания №52 не справившись с управлением, допустил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия он скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы», - проинформировала заместитель начальника управления дознания ДП города Алматы полковник полиции Салтанат Хишанло.


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