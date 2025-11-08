РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:32, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Водитель внедорожника сбил регулировщика в Алматы

    В центре Алматы внедорожник наехал на сотрудника полиции, который регулировал движение, передает агентство Kazinform.

    жол полициясы
    Фото: Алматы полиция департаменті

    Как сообщили в департаменте полиции, инцидент произошел 7 ноября около 15:10 на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева.

    — Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Желтоксан в южном направлении и совершая маневр левого поворота на улицу Сатпаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и осуществлял ручное регулирование дорожного движения. В результате ДТП старший лейтенант полиции получил телесные повреждения, — отметили в пресс-службе ДП.

    Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками управления полиции Бостандыкского района.

    Ранее сотрудницу полиции уволили после ДТП в Талдыкоргане. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
