Водитель внедорожника сбил регулировщика в Алматы

Как сообщили в департаменте полиции, инцидент произошел 7 ноября около 15:10 на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева.

— Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Желтоксан в южном направлении и совершая маневр левого поворота на улицу Сатпаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и осуществлял ручное регулирование дорожного движения. В результате ДТП старший лейтенант полиции получил телесные повреждения, — отметили в пресс-службе ДП.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками управления полиции Бостандыкского района.

