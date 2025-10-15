Водитель «умышленно» сбил соседа в Алматы: возбуждено дело

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль сбивает мужчину, переходящего дорогу. В посте утверждается, что водитель намеренно совершил наезд на своего соседа прямо во дворе.

Как сообщили в департаменте полиции города, по данному факту управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело.

— Установлено, что конфликт произошел между двумя мужчинами на бытовой почве. В настоящее время водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания, — прокомментировали в пресс—службе ДП.

В полиции напомнили, что любые споры и конфликты должны решаться исключительно в правовом поле. За каждое противоправное действие предусмотрена ответственность.

Ранее в Алматы скорая сбила подростка на пешеходном переходе.