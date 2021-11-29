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Водитель сбил трех школьниц в Алматинской области

29 Ноября 2021 18:37
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Водитель сбил трех школьниц в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Водитель в городе Талгар Алматинской области на пешеходном переходе сбил трех школьниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В акимате города Талгар сообщили, что ДТП произошло сегодня рано утром, в районе 7:30 часов.

«Водитель Volkswagen Golf совершил наезд, когда дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие ученики средней школы №6 имени Ж.Жабаева. Двое ученицы 7-го, одна 3-класса. Детям была оказана медицинская помощь. Скорая доставила их в районную больницу», - сообщается на официальной странице акимата города в Instagram.

Также известно, что водителю 47 лет. Идет расследование по статье 610, часть 2 КОАП РК, то есть ДТП, повлекшее вред здоровью.

По информации полиции, водитель в момент наезда был трезв. Автомашина водворена на спецстоянку.


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#Алматинская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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