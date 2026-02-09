Водитель легкового авто погиб в жуткой аварии в СКО

ДТП произошло 8 февраля на автодороге «Мамлютка — Костанай» на территории

Северо-Казахстанской области.

В результате столкновения погиб водитель автомобиля Audi. В настоящее время

устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области напомнили, что для

предотвращения дорожно-транспортных происшествий водителям необходимо строго

соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а

также следить за технической исправностью транспортных средств.

Ранее в СКО погибли два человека на трассе: легковой автомобиль столкнулся с

грузовиком.