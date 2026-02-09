РУ
    02:42, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Водитель легкового авто погиб в жуткой аварии в СКО

    В Северо-Казахстанской области начато расследование по факту ДТП на трассе «Мамлютка — Костанай», в котором погиб водитель автомобиля Audi, передаеткорреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    ДТП произошло 8 февраля на автодороге «Мамлютка — Костанай» на территории
    Северо-Казахстанской области.

    В результате столкновения погиб водитель автомобиля Audi. В настоящее время
    устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

    В департаменте полиции Северо-Казахстанской области напомнили, что для
    предотвращения дорожно-транспортных происшествий водителям необходимо строго
    соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а
    также следить за технической исправностью транспортных средств.

    Ранее в СКО погибли два человека на трассе: легковой автомобиль столкнулся с
    грузовиком.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП СКО Регионы Казахстана Трассы Транспорт Авто Костанай Авария
    Дарья Аверченко
    Автор
