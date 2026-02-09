Водитель легкового авто погиб в жуткой аварии в СКО
В Северо-Казахстанской области начато расследование по факту ДТП на трассе «Мамлютка — Костанай», в котором погиб водитель автомобиля Audi, передаеткорреспондент агентства Kazinform.
ДТП произошло 8 февраля на автодороге «Мамлютка — Костанай» на территории
Северо-Казахстанской области.
В результате столкновения погиб водитель автомобиля Audi. В настоящее время
устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области напомнили, что для
предотвращения дорожно-транспортных происшествий водителям необходимо строго
соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а
также следить за технической исправностью транспортных средств.
Ранее в СКО погибли два человека на трассе: легковой автомобиль столкнулся с
грузовиком.