    15:21, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Два человека погибли в результате ДТП на автодороге «Жезказган — Петропавловск»

    Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Жезказган — Петропавловск», в результате которого погибли два человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: акимат Астаны

    Как рассказали в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, происшествие произошло 7 февраля на автодороге «Жезказган — Петропавловск». Столкнулись грузовой автомобиль Shacman и легковой автомобиль Toyota Camry. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины.

    По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения трагедий на дорогах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств.

    Ранее в Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого водитель авто скончался за рулем. А накануне, из-за непогоды, на дорогах Акмолинской области было зафиксировано 15 аварий.

    Дарья Аверченко
    Автор
