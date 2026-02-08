Два человека погибли в результате ДТП на автодороге «Жезказган — Петропавловск»

Как рассказали в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, происшествие произошло 7 февраля на автодороге «Жезказган — Петропавловск». Столкнулись грузовой автомобиль Shacman и легковой автомобиль Toyota Camry. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения трагедий на дорогах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств.

Ранее в Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого водитель авто скончался за рулем. А накануне, из-за непогоды, на дорогах Акмолинской области было зафиксировано 15 аварий.