Вода в озере Балхаш с каждым годом становится грязнее – эксперт

- Многолетняя статистика показывает, что объем поступающей в озеро воды с каждым годом уменьшается. За последние 20 лет этот показатель сократился с примерно 18 кубических километров до 12 кубических километров. Конечно, это оказывает прямое влияние на уровень загрязненности воды. Потому что объем и качество воды тесно связаны: по мере уменьшения объема уровень загрязненности возрастает, – сказал эксперт.

По его словам, расположенные по берегам озера предприятия также оказывают прямое влияние на состояние водоема.

Фото: из личного архива Б.Есекина

- На берегу озера расположено одно из крупнейших предприятий страны – «Балхашмыс». Этот завод ежегодно выбрасывает в воздух более 70 тысяч тонн вредных веществ. В их числе есть медь, цинк и другие токсичные элементы. Вредное воздействие достигает Балхаша и через впадающие в него реки. Например, озеру наносят ущерб различные удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пестициды, химикаты, а также коммунальные сточные воды из населенных пунктов, – отметил Б.Есекин.

При этом, Министерство экологии и природных ресурсов РК оценивает качество воды в озере, как «средней загрязненности».

– Качество воды в озере Балхаш по зоо- и фитопланктону соответствует третьему классу (воды средней загрязненности), – сообщается в ответе ведомства на официальный запрос Kazinform.

Б.Есекин привел конкретный пример, показывающий снижение качества воды в озере.

- Реальное доказательство роста уровня загрязненности – исчезновение редко встречающихся в Балхаше, обитающих только в этом регионе эндемичных видов рыб. Сейчас в озере осталась только сорная рыба. Это явный признак того, что экосистема находится в критическом состоянии. Балхаш сегодня находится в зоне высокой опасности. Для сохранения озера нужно сокращать потребление воды, уменьшать загрязнение и, самое главное – нужны реальные меры по восстановлению водных источников. Но такие работы в действующих государственных водных и экологических программах не предусмотрены, – сообщил эксперт.

