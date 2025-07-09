Мы должны заняться усилением водной дипломатии — Глава государства

— Мы должны заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы. В приоритете — взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек. Казахстан выступает за рациональное, справедливое, равноправное использование водных ресурсов и соблюдение взаимных обязательств для обеспечения водной безопасности и стабильности всего региона. Надеемся на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества с соседними странами в интересах сторон. Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии. Благодаря тесному сотрудничеству со странами региона в прошлом году наши аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов. Такая работа должна быть проведена и в этом году. В условиях, когда глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40% уже к 2040 году, важно консолидировать усилия всего международного сообщества. Поэтому Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса. В прошлом году на специальном саммите в Саудовской Аравии мною были представлены ключевые подходы к решению водной проблематики. В следующем году в нашей стране под эгидой ООН запланировано проведение Регионального экологического саммита. Такие шаги способствуют обеспечению водной безопасности Казахстана, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент поблагодарил работников отрасли, которые вносят вклад в развитие водных ресурсов.

— Вода оказывает особое влияние на экономику, экологию, здоровье нации и, в целом, на все сферы жизни. Именно поэтому так важно, чтобы вода была чистой и доступной каждому. На протяжении многих лет в стране ведется масштабная работа по спасению Малого Арала. Благодаря этим усилиям море постепенно возвращается, а его акватория вновь наполняется водой. Необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды. Рациональное отношение к воде — это путь к устойчивому будущему, а неразумное и бесконтрольное использование водных ресурсов может привести к серьезным последствиям. В прошлом году несколько регионов сильно пострадали от масштабных наводнений. Это стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории Казахстана. Обращаясь к вам, хочу подчеркнуть, что в столь непростое время вы проявили истинную стойкость и высокий профессионализм. Каждый из вас трудился день и ночь, принимал активное участие в устранении последствий паводков. Я искренне благодарен всем вам, — подытожил свое выступление Глава государства.

Напомним, Президент поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода — источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира.