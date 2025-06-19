Вода в мешках: новый метод полива деревьев начали использовать в Кыргызстане

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» внедряет специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды, которые обеспечивают эффективный и экономичный полив деревьев в условиях городской среды.

По данным мэрии Бишкека, в рамках пилотного проекта приобретено около двух тысяч мешков, которые активно используются на территориях, где полив затруднён или отсутствует централизованное орошение.

Фото: мэрия Бишкека

Каждый мешок вмещает до 50 литров воды и равномерно подаёт ее в течение суток, обеспечивая необходимое увлажнение прикорневой зоны без переувлажнения и потерь влаги.

К преимуществам технологии относятся: суточный капельный полив без участия человека, экономия воды и ресурсов, повышение приживаемости саженцев, удобство использования на удалённых и сложных участках.

Ранее сообщалось о массовом блэкауте в Бишкеке, произошедшем днем 18 июня. Жители многих районов столицы стали жаловаться на отсутствие водоснабжения.