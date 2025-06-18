В Бишкеке произошло массовое отключение электричества

Без электричества остались жилые массивы, административные здания, социальные объекты, ЦОНы. Спустя некоторое время в некоторых районах Бишкека энергоснабжение было восстановлено.

Местные СМИ сообщают, что на казахстанско-кыргызской границе на контрольно-пропускном пункте «Ак-жол» вследствие отключения электричества наблюдается скопление транспорта.

По некоторым данным, на одном из объектов энергосистемы произошла авария. Энергетики работают над устранением последствий отключения.

Подробную информацию о причинах произошедшего Министерство энергетики КР представит позже.

В конце мая 28 тысяч абонентов на несколько часов остались без света в Петропавловске.