В Бишкеке произошло массовое отключение электричества
Блэкаут наблюдался в нескольких районах столицы Кыргызстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Без электричества остались жилые массивы, административные здания, социальные объекты, ЦОНы. Спустя некоторое время в некоторых районах Бишкека энергоснабжение было восстановлено.
Местные СМИ сообщают, что на казахстанско-кыргызской границе на контрольно-пропускном пункте «Ак-жол» вследствие отключения электричества наблюдается скопление транспорта.
По некоторым данным, на одном из объектов энергосистемы произошла авария. Энергетики работают над устранением последствий отключения.
Подробную информацию о причинах произошедшего Министерство энергетики КР представит позже.
В конце мая 28 тысяч абонентов на несколько часов остались без света в Петропавловске.