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    14:49, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В Бишкеке произошло массовое отключение электричества

    Блэкаут наблюдался в нескольких районах столицы Кыргызстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Бишкеке произошло массовое отключение электричества
    Фото: freepik.com

    Без электричества остались жилые массивы, административные здания, социальные объекты, ЦОНы. Спустя некоторое время в некоторых районах Бишкека энергоснабжение было восстановлено.

    Местные СМИ сообщают, что на казахстанско-кыргызской границе на контрольно-пропускном пункте «Ак-жол» вследствие отключения электричества наблюдается скопление транспорта.

    По некоторым данным, на одном из объектов энергосистемы произошла авария. Энергетики работают над устранением последствий отключения.

    Подробную информацию о причинах произошедшего Министерство энергетики КР представит позже.

    В конце мая 28 тысяч абонентов на несколько часов остались без света в Петропавловске.

    Теги:
    Электроэнергия Кыргызстан Отключения света СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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