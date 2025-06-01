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    22:19, 31 Май 2025 | GMT +5

    28 тысяч абонентов на несколько часов остались без света в Петропавловске

    В четвертый раз за месяц произошел порыв электрораспределительной линии по улице Г. Мусрепова в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отключение света
    Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК.

    Как сообщила пресс-служба АО «Севказэнерго», пришлось в очередной раз ограничить электроснабжение по воздушной электролинии 110 кВ. Кроме домов жителей, был отключен свет на социальных объектах — в больницах, школах и детских сада.

    В настоящее время аварийная служба подключила потребителей к другой линии. Оборванные провода будут восстановлены. 

    Как говорят специалисты, повреждение электролинии в этот раз произошло по причине того, что охранной зоне без согласования с энергетической компанией проводилась работа по высыпке грунта тяжелыми грузовиками.

    Ранее, 27 мая в этом же районе вследствие несоблюдения требований безопасности была повреждена воздушная линия 110 кВ, а также лопнула шина грузовика. 

    АО «Северо-Казахстанская электросетевая распределительная компания» принесла извинения жителям за это неудобство. Представители компании напомнили, что авария произошла не по вине энергетиков, а связана с безответственными действиями предпринимателя, проводившего работы в охранной зоне.

    Все факты технологического нарушения оформлены соответствующими актами, которые будут направлены в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля, прокуратуру и другие контролирующие органы. 

    — Проведение любых работ в охранной зоне воздушных электролиний без согласования с энергетической компанией строго запрещается. Нарушение правил пользования электроборудованием и охранными зонами становится причиной массового отключения от электролинии, создает угрозу для жизни людей. Лица, нанесшие ущерб инфраструктуре, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — говорится в сообщении пресс-службы. 

    Ранее сообщалось, что на ТЭЦ-2 Петропавловска в этом году будет запущена новая дымовая труба. 

    Теги:
    Петропавловск Электроэнергия СКО Отключения света ЖКХ Происшествия
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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