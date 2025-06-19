Блэкаут в Бишкеке: жители испытывают проблемы с водоснабжением

Накануне блэкаут в Бишкеке вызвал сбои в работе системы водоснабжения города. По информации МП «Бишкекводоканал», нарушения затронули все водозаборы и более 300 насосных станций, что привело к разбалансировке давления и сбоям гидравлических режимов.

Работники муниципального предприятия ведут непрерывные восстановительные работы, направленные на постепенное выравнивание давления в сети, поэтапный запуск насосных станций, нормализацию гидравлических режимов системы водоснабжения.

Жителей города призывают с пониманием отнестись к возможным перебоям в подаче воды. Работы по восстановлению стабильного водоснабжения продолжаются.

Напомним, 18 июня в Бишкеке произошел массовый блэкаут. Министерство энергетики КР подтвердило факт нештатной ситуации, повлекшей отключение электроэнергии в столице Кыргызстана и близлежащих районах. Позже подача электроэнергии была возобновлена. По некоторым данным, на одном из объектов энергосистемы произошла авария.