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    09:09, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Блэкаут в Бишкеке: жители испытывают проблемы с водоснабжением

    В некоторых районах столицы Кыргызстана после массового отключения электричества отсутствует водоснабжение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Блэкаут в Бишкеке: жители испытывают проблемы с водоснабжением
    Фото: Kazinform

    Накануне блэкаут в Бишкеке вызвал сбои в работе системы водоснабжения города. По информации МП «Бишкекводоканал», нарушения затронули все водозаборы и более 300 насосных станций, что привело к разбалансировке давления и сбоям гидравлических режимов.

    Работники муниципального предприятия ведут непрерывные восстановительные работы, направленные на постепенное выравнивание давления в сети, поэтапный запуск насосных станций, нормализацию гидравлических режимов системы водоснабжения.

    Жителей города призывают с пониманием отнестись к возможным перебоям в подаче воды. Работы по восстановлению стабильного водоснабжения продолжаются.

    Напомним, 18 июня в Бишкеке произошел массовый блэкаут. Министерство энергетики КР подтвердило факт нештатной ситуации, повлекшей отключение электроэнергии в столице Кыргызстана и близлежащих районах. Позже подача электроэнергии была возобновлена. По некоторым данным, на одном из объектов энергосистемы произошла авария.

    Теги:
    Кыргызстан Отключения света СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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