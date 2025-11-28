Вода станет дешевле для жителей Степногорска

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, поводом для пересмотра тарифов стали обращения граждан в социальных сетях по поводу увеличенных начислений за тепло- и водоснабжение, а также несвоевременной поверки тепловых счетчиков.

По словам акима города Степногорска Гайдара Касенова, в настоящее время ведется работа по снижению тарифа на водоснабжение для населения. Управлением энергетики и ЖКХ проводится переутверждение перечня систем водоснабжения Степногорска (Аксу, Карабулак, Заводской), а также поселка Бестобе, которые подлежат субсидированию. После завершения строительства водопровода в селе Изобильное к субсидируемым системам будут добавлены еще четыре населенных пункта — Изобильное, Кырыккудык, Байконыс и Богенбай. Это позволит пересмотреть тарифы в сторону уменьшения.

Управления энергетики и ЖКХ, экономики и бюджетного планирования предусмотрят средства на субсидирование утвержденного тарифа на водоснабжение в размере не менее 40%. При этом стоимость одного кубометра воды для населения Степногорска снизится с 204,4 тенге до 120 тенге.

До конца первого квартала 2026 года в стране действует мораторий на тарифы, так что изменения степногорцы увидят лишь во втором квартале будущего года.

А вот снизить тариф на тепло в Степногорске не могут. Это связано с тем, что ТОО «Степногорск Теплотранзит» является частным предприятием, а законодательством не предусмотрено выделение бюджетных средств частным теплоснабжающим организациям.

