Тариф на воду завышали для сельской больницы в Павлодарской области

Отмечается, ГКП «Ертіс-ауызсу» расчет за услуги водоснабжения применяли неправильно для объекта здравоохранения. Платить лечебнице за воду приходилось по завышенному тарифу.

— Вместо тарифа для второй группы потребителей, к больнице неправомерно применялись тарифы, установленные для бюджетных организаций, что противоречит требованиям Правил формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

После проведенной проверки тарифы изменили, а руководителя компании привлекли к административной ответственности.

Вместе с тем выяснилось, что 31 сотруднику предприятия затягивали с зарплатой. По акту прокурорского надзора работникам выплатили 3,6 миллиона тенге. Также предприятие погасило налоги на 21 миллион тенге.

Напомним, ранее в Талгаре прокуроры добились снижения тарифа на воду. Выяснилось, что жители района переплачивали из-за необоснованных расходов.