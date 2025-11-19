РУ
    14:12, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тариф на воду завышали для сельской больницы в Павлодарской области

    По информации прокуратуры, нарушения тарифной политики выявили в деятельности монополиста в Иртышском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тарифлар
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Отмечается, ГКП «Ертіс-ауызсу» расчет за услуги водоснабжения применяли неправильно для объекта здравоохранения. Платить лечебнице за воду приходилось по завышенному тарифу.

    — Вместо тарифа для второй группы потребителей, к больнице неправомерно применялись тарифы, установленные для бюджетных организаций, что противоречит требованиям Правил формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    После проведенной проверки тарифы изменили, а руководителя компании привлекли к административной ответственности.

    Вместе с тем выяснилось, что 31 сотруднику предприятия затягивали с зарплатой. По акту прокурорского надзора работникам выплатили 3,6 миллиона тенге. Также предприятие погасило налоги на 21 миллион тенге.

    Напомним, ранее в Талгаре прокуроры добились снижения тарифа на воду. Выяснилось, что жители района переплачивали из-за необоснованных расходов. 

    Артём Викторов
