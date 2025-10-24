РУ
    15:40, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Талгаре прокуратура добилась снижения тарифа на воду

    Прокуратура Талгарского района выявила, что жители района переплачивали из-за необоснованных расходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тариф
    Фото: Pexels

    Прокуратура Талгарского района проанализировала обоснованность тарифов за водоснабжение ТОО «Alatau public utilities», обеспечивающим водоснабжением население области.  

    — Тарифная политика этого предприятия ранее обсуждалась в социальных сетях и вызывала недовольство граждан. Анализом установлено необоснованное завышение тарифов и жители района переплачивали за используемую воду, — сообщили в прокуратуре Алматинской области.

    На балансе ТОО на территории района имеются 47 скважин, обеспечивающих водоснабжением более 150 тысяч жителей. Тариф за кубический метр воды установлен в размере 132 тенге. 

    — Однако, фактически эти налоги не оплачивались за 37 скважин, так как эти скважины не зарегистрированы, не имеются государственные акты на земельный участок и не получены разрешения на спецводопользование. Плательщиками такого налога являются лишь субъекты, имеющие разрешение на спецводопользование. Соответственно данные расходы необоснованно включены в тариф, — уточнили в надзорном органе.

    Актом надзора прокуратуры района расходная статья за указанные налоги убраны и тариф снижен со 132 тенге до 129 тенге 9 тиын, права жителей защищены.

    Сейчас на основании акта надзора прокуратуры предприятием проводится работа по инвентаризации скважин и изготовлению документов, что обеспечит прозрачность тарифной политики.

    Прокуратурой принимаются все меры для своевременной защиты прав граждан.

    Напомним, недавно назначен прокурор Талгарского района Алматинской области.

    Талгар Цены и тарифы Вода Прокуратура
