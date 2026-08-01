Экономить каждую каплю: как меняется водная политика Казахстана

Почему сегодня технологии водосбережения обретают особую актуальность и какие меры принимает государство, чтобы снизить риски дефицита главного ресурса для жизни, — в материале подкаста агентства Kazinform.

Вопрос обеспечения Казахстана водой выходит далеко за рамки экологической повестки. Изменение климата и сокращение ледников в горах Центральной Азии ведут к уменьшению естественного стока, а рост населения и экономики усиливает давление на водные ресурсы.

При этом около 45% речного стока формируется за пределами страны, что делает Казахстан зависимым от трансграничных потоков и политических договоренностей с соседями. Уже сегодня фиксируется сокращение доступных объемов воды в ряде регионов, особенно на юге и западе, где сельское хозяйство и промышленность конкурируют за один и тот же ресурс.

По прогнозам, к 2030 году дефицит может достичь критических значений: потребности в воде будут расти быстрее, чем возможности ее восполнения. Это означает не только угрозу для аграрного сектора, но и риски для энергетики, городского водоснабжения и социальной стабильности. Таким образом, проблема нехватки воды становится фактором национальной безопасности, требующим комплексных решений — от модернизации инфраструктуры до международного сотрудничества.

Государственная политика в водной сфере тоже претерпевает серьезные изменения. Создание Министерства водных ресурсов и ирригации, принятие нового Водного кодекса, масштабная модернизация гидротехнической инфраструктуры и внедрение водосберегающих технологий становятся частью единой стратегии, рассчитанной до 2030 года.

Фото: РГП «Казводхоз»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании 2023 года поставил четкую задачу: ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тысячах гектаров орошаемых земель. Эта цель, как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев, стала основой всей работы ведомства.

— Рост экономики, развитие промышленности, увеличение численности населения — все это неизбежно ведет к росту потребления воды. В ответ мы взяли курс на активное внедрение водосберегающих технологий, цифровизацию процессов, ремонт и реконструкцию ирригационных каналов, чтобы минимизировать потери. Важнейшим направлением остаётся формирование культуры водопотребления — понимания того, что вода должна использоваться бережно и рационально, — подчеркнул вице-министр Талгат Момышев.

Водосбережение становится государственной политикой

Сегодня развитие водной отрасли строится не вокруг отдельных проектов, а в рамках долгосрочной государственной стратегии. Одной из ключевых целей, закрепленных в Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, является масштабное внедрение водосберегающих технологий.

Ежегодно планируется переводить не менее 150 тыс. га орошаемых земель на современные системы полива. Если еще несколько лет назад подобные технологии внедрялись примерно на 30 тыс. га в год, то теперь темпы увеличены почти в пять раз. К 2030 году площадь земель, где будут использоваться водосберегающие технологии, должна достичь 1,3 млн га.

По словам Талгата Момышева, государство рассматривает внедрение новых технологий не как формальное выполнение показателей, а как реальный инструмент повышения эффективности сельского хозяйства.

— Это не просто цифры. За ними стоит экономия порядка 2,2 миллиарда кубометров воды. Государство создает все необходимые механизмы поддержки, но важно, чтобы и сами фермеры понимали преимущества современных технологий, — отметил вице-министр.

Почему фермеру выгодно экономить воду

Основным потребителем воды в Казахстане остается сельское хозяйство, поэтому именно здесь сосредоточены основные усилия государства.

За последние годы существенно увеличен объем государственной поддержки производителей, внедряющих современные системы полива. Если ранее субсидировалась лишь часть затрат, то сегодня размер государственной поддержки по инвестиционным расходам может достигать 80%. Кроме того, при использовании водосберегающих технологий значительно увеличиваются субсидии на подачу поливной воды.

Фото: РГП «Казводхоз»

Одновременно государство постепенно меняет сам механизм стимулирования. Чем эффективнее используется вода, тем большую поддержку получает сельхозпроизводитель. И наоборот, при сохранении устаревших методов полива объем субсидирования со временем будет сокращаться.

По мнению Талгата Момышева, такой подход отвечает интересам самих фермеров.

— Фермер должен понимать, что за внедрением водосберегающих технологий стоит не просто экономия воды. Это рост урожайности, снижение затрат и повышение эффективности производства. Он сам должен быть заинтересован в этом, — подчеркнул он.

Еще одним направлением становится диверсификация сельскохозяйственных культур. В регионах с наиболее высокой нагрузкой на водные ресурсы постепенно сокращаются площади под наиболее влаголюбивыми культурами, прежде всего рисом. При этом решения принимаются совместно с Министерством сельского хозяйства и другими профильными ведомствами с учетом обеспечения внутреннего рынка продовольствием.

Речь идет не об отказе от выращивания традиционных культур, а о более рациональном распределении посевных площадей, позволяющем снизить потребление воды без ущерба для продовольственной безопасности страны.

Работа не стоит на месте, отмечает вице-министр. Уже готовятся проекты приказов о субсидировании лазерного выравнивания полей, что позволит сократить потери воды. Рассматривается вопрос субсидирования электроэнергии при подъёме подземных вод, чтобы стимулировать их активное использование. Эти меры находятся в стадии разработки и будут закреплены в нормативных актах.

— Таким образом, государственная политика водосбережения — это комплекс мер: от стратегических планов и законодательных инициатив до конкретных технологий и финансовой поддержки фермеров. Все это направлено на то, чтобы Казахстан смог обеспечить себя водой в условиях растущих вызовов и сохранить устойчивость своей экономики и сельского хозяйства, — отметил Талгат Момышев.

Модернизация инфраструктуры не менее важна, чем новые технологии

Даже самые современные методы полива не смогут обеспечить необходимый эффект, если значительная часть воды теряется при транспортировке.

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По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, на отдельных участках оросительных каналов потери достигают почти 50%. Именно поэтому параллельно с внедрением новых технологий государство реализует масштабную программу обновления водохозяйственной инфраструктуры.

Комплексный план до 2030 года предусматривает строительство 40 новых водохранилищ, реконструкцию еще 37 действующих объектов, а также восстановление и ремонт 14,5 тысячи километров ирригационных каналов. Их бетонирование позволит значительно сократить потери воды и повысить эффективность ее доставки потребителям.

Одновременно продолжается цифровая трансформация отрасли. В промышленную эксплуатацию вводится единая информационная система водных ресурсов, которая объединит сведения о реках, озерах, водохранилищах, гидротехнических сооружениях и других объектах водного хозяйства. Это позволит более точно учитывать объемы воды, оперативно отслеживать ее движение и принимать решения на основе актуальных данных.

Повторное использование воды становится обязательным для промышленности

Изменения затрагивают не только сельское хозяйство. Новый Водный кодекс предусматривает поэтапный переход крупных промышленных предприятий на системы оборотного и повторного водоснабжения. После завершения двухлетнего переходного периода предприятия должны представить пятилетние планы по повышению эффективности использования воды.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, около ста крупнейших предприятий страны потребляют почти 90% воды, используемой промышленностью. Поэтому даже частичный переход на повторное использование способен существенно снизить нагрузку на водные ресурсы.

Фото: pixabay

Как пояснил Талгат Момышев, задача заключается не только в соблюдении новых требований законодательства, но и в более рациональном использовании каждого кубометра воды.

— Предприятия должны переходить на повторное и оборотное водоснабжение, чтобы вода очищалась и использовалась повторно. Вместо того чтобы после одного производственного цикла сбрасывать ее, можно использовать два-три раза. Это дает серьезный эффект для экономии воды, — отметил вице-министр.

По оценкам ведомства, именно комплексный подход позволит добиться наиболее заметного результата. Если внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве обеспечит экономию около 2,2 млрд кубометров воды, то вместе с цифровизацией, ремонтом ирригационной сети и развитием оборотного водоснабжения общий объем сбереженных ресурсов должен достичь 10 млрд кубометров.

Новый Водный кодекс меняет подход к управлению отраслью

Одним из ключевых этапов реформы стало принятие нового Водного кодекса, который вступил в силу в 2025 году.

Документ закрепляет не только новые механизмы регулирования отрасли, но и меняет сам подход к управлению водными ресурсами. Если раньше основное внимание уделялось распределению воды между потребителями, то теперь приоритетом становятся ее сохранение, рациональное использование, предотвращение потерь и обеспечение долгосрочной водной безопасности.

— Философия Водного кодекса поменялась. Если раньше акцент делался на распределении воды, то теперь — на ее экономии, рациональном использовании, охране водных ресурсов и водной безопасности, — подчеркнул Талгат Момышев.

Впервые на законодательном уровне закреплены такие понятия, как водная безопасность, экологические стоки и бассейновый принцип управления водными ресурсами. По мнению специалистов, именно эти изменения должны стать основой дальнейшей модернизации всей водной отрасли.

Вопрос, который невозможно решить в одиночку

Водная безопасность Казахстана во многом зависит и от сотрудничества с соседними государствами. Поскольку значительная часть речного стока поступает из-за рубежа, вопросы рационального использования трансграничных рек требуют постоянного взаимодействия с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и другими странами региона.

Казахстан участвует в международных конвенциях по использованию трансграничных водных ресурсов, ведет работу в рамках Международного фонда спасения Арала, а также продвигает инициативы по развитию международного сотрудничества в водной сфере. Одной из них является создание Международного центра по вопросам воды под эгидой ООН.

Фото: пресс-служба Правительства РК

— Казахстан является участником международных конвенций: с 1992 года — по использованию водных ресурсов, а с 1997 года — уже как полноправный член. Эти документы закрепляют мировые правила обращения с водой, и мы действуем в их рамках. Недавно состоялся региональный экологический саммит РЭС‑26, где мировые лидеры подчеркнули необходимость совместной работы по сбережению воды. Президент Казахстана также акцентировал внимание на спасении Арала и призвал к консолидации усилий. Сегодня Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала (МФСА), в следующем году руководство перейдёт к Узбекистану. Мы активно работаем со всеми странами региона и продвигаем инициативу создания международного центра воды при ООН — это стратегическая идея нашего президента, — комментирует вице-министр.

Если говорить о конкретных соглашениях, то в прошлом году удалось подписать важный документ с Республикой Узбекистан. Переговоры велись с 2017 года, было много спорных вопросов — по гидропостам, оценке воды, строительству гидротехнических сооружений. Но благодаря усилиям сторон соглашение было заключено, и это свежий пример успешного сотрудничества.

— Кроме того, у нас действует межправительственная комиссия с Российской Федерацией по реке Урал. Там также ведётся большая работа, направленная на сохранение русла и рациональное использование водных ресурсов, — отметил Талгат Момышев.

Таким образом, международное сотрудничество в сфере воды — это не просто дипломатия, а реальный инструмент обеспечения устойчивости Казахстана. От договорённостей с соседями и участия в глобальных инициативах зависит наша способность справиться с вызовами дефицита воды и сохранить баланс между экономикой, сельским хозяйством и экологией.

Культура водосбережения начинается дома

Наряду с модернизацией инфраструктуры и совершенствованием законодательства в министерстве уделяют внимание формированию культуры бережного отношения к воде.

В этом году информационно-разъяснительными мероприятиями уже охвачено около двух миллионов школьников. Для образовательных организаций подготовлены методические материалы, а в общественных местах размещаются памятки с простыми рекомендациями по экономии воды.

Фото: ГКП «Туран су»

По расчетам министерства, даже небольшие бытовые привычки способны существенно сократить потребление воды.

— Использование душа вместо ванны позволяет экономить до 15,6 тысячи литров воды в год, двухрежимный сливной бачок — около 6 тысяч литров, сенсорные смесители — до 4,5 тысячи литров. Даже если во время чистки зубов закрывать кран, можно ежегодно экономить еще около 6 тысяч литров воды, — рассказал спикер.

Эти цифры показывают, что рациональное водопотребление начинается не только с крупных инфраструктурных проектов, но и с повседневных привычек каждого человека.

— Водосбережение начинается дома. Нужно объяснять детям, самим экономить воду. Сегодня вода — это уже вопрос национальной безопасности. Мы зависим от внешнего поступления воды, поэтому должны научиться беречь каждую каплю. Вода — это жизнь, — отмечает вице-министр.

Таким образом, водосбережение становится комплексной государственной политикой: от модернизации ирригационных систем и поддержки фермеров до формирования культуры рационального потребления воды и международных договорённостей. Это стратегический курс, который должен обеспечить Казахстану устойчивое развитие и защиту от угрозы дефицита воды.

Ранее сообщалось, что Казахстан сэкономил 874 млн кубометров воды за счет водосберегающих технологий.