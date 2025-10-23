В области Жетысу завершили строительство магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал»

— Сегодня, накануне Дня Республики, на автоматической газораспределительной станции «Ушарал» состоялась торжественная церемония, в рамках которой факелы голубого топлива были зажжены на шести автоматических газораспределительных станциях. Этот инвестиционный проект реализован по поручению Главы государства национальной компанией «QazaqGaz», — сообщили в ведомстве.

Строительство газопровода началось в августе прошлого года. В ходе реализации проекта проложено 302,4 км газопровода, построено 6 газопроводов-отводов и 6 автоматических газораспределительных станций: «Капал», «Жансугуров», «Саркан», «Койлык», «Кабанбай» и «Ушарал». Благодаря этому проекту более 130 тысяч жителей свыше 80 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов получат доступ к природному газу. В настоящее время разрабатываются проектно-сметные документации для подведения газа к населенным пунктам, строительство начнется уже в следующем году.

Аким области Бейбит Исабаев поздравил жителей с этим событием.

— От имени жителей области выражаю благодарность компании «QazaqGaz» за досрочное завершение строительства магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал». Мы продолжим дальнейшую газификацию региона, ведь подача природного газа — это не только повышение уровня жизни населения, но и стратегический приоритет, оказывающий большое влияние на экономику. В первую очередь мы подключим к газу социальные объекты — больницы, поликлиники, школы, детские сады, дома культуры и спортивные сооружения. Жителям также будет обеспечена возможность подключения. Кроме того, это даст импульс развитию промышленности, малого и среднего бизнеса, создаст новые рабочие места, — сказал Б. Исабаев.

В свою очередь управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «ФНБ „Самрук-Казына“ Елжас Отыншиев подчеркнул социальную значимость проекта.

— Фонд «Самрук-Казына» реализует масштабные инициативы в различных отраслях экономики, особенно в нефтегазовом и энергетическом секторах. Один из таких проектов — газопровод «Талдыкорган — Ушарал». Это очень важный проект. Когда в регион приходит газ, улучшается социальное благополучие людей, экология и инвестиционная привлекательность.

Заместитель председателя правления по стратегии и инвестициям АО «НК „QazaqGaz“ Акбар Тулегенов отметил, что строительство линейной части газопровода и всех шести АГРС проходило под особым контролем.

— В результате новый газопровод и все шесть АГРС были готовы на год и четыре месяца раньше запланированного срока. Таким образом, «QazaqGaz» заложила основу для газификации региона, выполнив самую трудоемкую часть работы. Сейчас мы ожидаем положительного заключения государственной экспертизы по документации для строительства газораспределительных сетей.

Затем состоялась торжественная церемония запуска. В рамках телемоста были зажжены факелы на АГРС «Капал», «Жансугуров», «Саркан», «Койлык» и «Кабанбай», а на станции «Ушарал» был запущен пусковой механизм.

После официальной части аким области Бейбит Исабаев побеседовал с пришедшими на мероприятие жителями района. Остановившись на основных направлениях развития региона, среди которых газификация, ремонт дорог, жилищное строительство, благоустройство населенных пунктов, он отметил, что имеющиеся достижения являются результатом конкретных мер, которые население может ощутить на себе, то есть это те направления, которые улучшают качество жизни населения. Жители района Сатай Бекболатов, Коныржай Кысталасова, Улдаш Бипажанова, Ерик Жуанышбаев и другие выразили свою благодарность.

— Я живу в Ушарале с 1980 года. Мы долго ждали этого дня. Зимы в Алакольском районе суровые — топим по 7–8 месяцев. Чтобы внуки не мерзли, встаем рано утром, чтобы развести печь. За зиму уходит до восьми тонн угля, плюс готовим дрова. Для пожилых людей это нелегко. Так как мы живем на одной из центральных улиц, надеюсь, что сможем подключиться к газу одними из первых. Очень рады, что газ пришел и в наш отдаленный район, — поделился своим впечатлением житель города Ушарал Абен Сакипов.

В целом газификация области Жетысу активно продолжается. Если на момент образования области газом были обеспечены только пять населенных пунктов (27%), то теперь голубым топливом пользуются жители 84 населенных пунктов — более 404 тысяч человек (58,2%). До конца года газом будут обеспечены еще 42 населенных пункта по маршруту: Панфилов — Кербулак — Талдыкорган, и уровень газификации достигнет 72% (126 населенных пунктов). К концу 2027 года более 630 тысяч жителей свыше 200 населенных пунктов области смогут подключиться к газу (91%).