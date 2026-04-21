Во всех поездах РК планируют внедрить специализированные вагоны

Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, доложив о ходе реализации Концепции инклюзивной политики в транспортной сфере.

По его словам, меры реализуются по трем ключевым направлениям: инфраструктура, транспорт и услуги. На железнодорожном транспорте около 90% составов уже оснащены подъемниками и адаптированными купе, а к 2030 году в каждом поезде планируется наличие минимум одного специализированного вагона.

В рамках реконструкции вокзалов внедряются элементы безбарьерной среды — пандусы, лифты и подъемные устройства, модернизируются кассовые зоны и санитарные помещения.

В авиационной отрасли повышается доступность аэропортов, которые обеспечены базовыми условиями для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

В автомобильном транспорте поэтапно повышается уровень инклюзивности: около 80% автовокзалов и автостанций, а также 79% городских автобусов соответствуют требованиям доступности. Развивается и система инватакси — автопарк увеличен на 30% и достиг 1426 единиц.

