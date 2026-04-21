    11:37, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Во всех поездах РК планируют внедрить специализированные вагоны

    В Казахстане продолжается работа по развитию доступной транспортной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: КТЖ

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, доложив о ходе реализации Концепции инклюзивной политики в транспортной сфере.

    По его словам, меры реализуются по трем ключевым направлениям: инфраструктура, транспорт и услуги. На железнодорожном транспорте около 90% составов уже оснащены подъемниками и адаптированными купе, а к 2030 году в каждом поезде планируется наличие минимум одного специализированного вагона.

    В рамках реконструкции вокзалов внедряются элементы безбарьерной среды — пандусы, лифты и подъемные устройства, модернизируются кассовые зоны и санитарные помещения.

    В авиационной отрасли повышается доступность аэропортов, которые обеспечены базовыми условиями для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

    В автомобильном транспорте поэтапно повышается уровень инклюзивности: около 80% автовокзалов и автостанций, а также 79% городских автобусов соответствуют требованиям доступности. Развивается и система инватакси — автопарк увеличен на 30% и достиг 1426 единиц.

    — К 2030 году в каждом составе будет как минимум один специализированный вагон, — отметил Нурлан Сауранбаев.

    Ранее стало известно, что в Казахстане планируют запустить пилотный проект по внедрению возвратной модели обеспечения техническими средствами реабилитаци.

    Адиль Саптаев
