телерадиокомплекс президента РК
    10:20, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Проект возвратной модели техсредств реабилитации запустят в Казахстане до конца года

    В Казахстане планируют запустить пилотный проект по внедрению возвратной модели обеспечения техническими средствами реабилитации, сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам министра, действующая система предоставления технических средств построена на безвозвратной основе и не в полной мере учитывает фактическое состояние средств, его износ и возможность ремонта.

    В этой связи, вводится новый механизм — обеспечение средствами на условиях арендного пользования и возврата.

    Начиная с июня этого года апробация запустится в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях.

    — Возвращенные технические средства будут проходить экспертную оценку, по итогам которой будет приниматься решение о ремонте, замене, повторном использовании, передаче в прокат либо списании, — пояснил Аскарбек Ертаев.

    В случае признания средства пригодным к эксплуатации — устройство проходит техническое обслуживание и передается в оборот.

    При выявлении неисправностей — средство направляется на ремонт с последующим повторным использованием.

    Если техническое средство реабилитации признано непригодным — оно подлежит списанию, а заявителю назначается новое средство.

    — Таким образом, возвратная модель обеспечивает сокращение сроков обеспечения и повышение доступности технических средств реабилитации на местах. Данный проект запускаем со второго полугодия текущего года, — сообщил министр.

    Как стало известно ранее, в стране планируют построить семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.

