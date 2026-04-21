Проект возвратной модели техсредств реабилитации запустят в Казахстане до конца года

По словам министра, действующая система предоставления технических средств построена на безвозвратной основе и не в полной мере учитывает фактическое состояние средств, его износ и возможность ремонта.

В этой связи, вводится новый механизм — обеспечение средствами на условиях арендного пользования и возврата.

Начиная с июня этого года апробация запустится в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях.

— Возвращенные технические средства будут проходить экспертную оценку, по итогам которой будет приниматься решение о ремонте, замене, повторном использовании, передаче в прокат либо списании, — пояснил Аскарбек Ертаев.

В случае признания средства пригодным к эксплуатации — устройство проходит техническое обслуживание и передается в оборот.

При выявлении неисправностей — средство направляется на ремонт с последующим повторным использованием.

Если техническое средство реабилитации признано непригодным — оно подлежит списанию, а заявителю назначается новое средство.

— Таким образом, возвратная модель обеспечивает сокращение сроков обеспечения и повышение доступности технических средств реабилитации на местах. Данный проект запускаем со второго полугодия текущего года, — сообщил министр.

Как стало известно ранее, в стране планируют построить семь новых реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.