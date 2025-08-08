РУ
    Нарушитель выбросил оружие во время погони в Жамбылской области

    Теперь его проверят на причастность к возможным преступлениям, совершенным в Сарысуском и других соседних районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во время погони в Жамбылской области мужчина попытался избавиться от оружия
    Фото: кадр из видео

    По сообщению департамента полиции Жамбылской области, во время патрулирования в городе Жанатас сотрудники заметили автомобиль Audi, поведение водителя которого вызвало подозрение. На законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться.

    — Полицейские оперативно организовали преследование, в ходе которого транспортное средство было остановлено, а водитель задержан. Во время погони правонарушитель попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра, — рассказали в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Мужчина проверяется на причастность к возможным преступлениям.

    Ранее мы рассказывали, как в Жамбылской области за неправомерное применение оружия наказали подростка.

    Перестрелка в Жамбылской области: полиция задержала подозреваемых.

