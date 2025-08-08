Нарушитель выбросил оружие во время погони в Жамбылской области

По сообщению департамента полиции Жамбылской области, во время патрулирования в городе Жанатас сотрудники заметили автомобиль Audi, поведение водителя которого вызвало подозрение. На законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться.

— Полицейские оперативно организовали преследование, в ходе которого транспортное средство было остановлено, а водитель задержан. Во время погони правонарушитель попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра, — рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Мужчина проверяется на причастность к возможным преступлениям.

