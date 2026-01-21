Во время экзамена в спецЦОНе Шымкента перевернулся автомобиль

Инцидент произошел на глазах у экзаменаторов и был зафиксирован на видео.

Видеозапись с перевернутой иномаркой появилось в соцсетях. В описании к ролику утверждается, что за рулем находилась девушка, которая сдавала практический экзамен на водительские права.

По официальной информации, ДТП произошло на территории спецЦОНа № 4 в микрорайоне Асар-2. Во время выполнения одного из обязательных упражнений кандидат на получение водительского удостоверения не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Сразу после инцидента сотрудники спецЦОНа оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи.

— В ходе выполнения практического экзамена кандидат не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Первая медицинская помощь была оказана на месте, также был вызван экипаж скорой помощи. Состояние кандидата оценивается как удовлетворительное, — сообщили в службе коммуникаций НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В госкорпорации подчеркивают, что происшествие не повлияло на работу спецЦОНа. Прием практических экзаменов продолжается в штатном режиме.

Также в учреждении напомнили, что к сдаче практического экзамена допускаются только кандидаты, прошедшие обучение в автошколах и подтвердившие готовность к самостоятельному управлению транспортным средством и выполнению экзаменационных упражнений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 787 водительских удостоверений были аннулированы по медицинским показаниям. Ожидается, что совместная работа министерств здравоохранения и внутренних дел по цифровому обмену данными позволит снизить уровень травматизма, инвалидизации и смертности на дорогах страны.