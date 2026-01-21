РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:17, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Во время экзамена в спецЦОНе Шымкента перевернулся автомобиль

    Практический экзамен на получение водительских прав завершился ДТП в Шымкенте. Во время выполнения упражнения на автодроме спецЦОНа автомобиль перевернулся на крышу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп, авария
    Кадр из видео

    Инцидент произошел на глазах у экзаменаторов и был зафиксирован на видео. 

    Видеозапись с перевернутой иномаркой появилось в соцсетях. В описании к ролику утверждается, что за рулем находилась девушка, которая сдавала практический экзамен на водительские права.

    По официальной информации, ДТП произошло на территории спецЦОНа № 4 в микрорайоне Асар-2. Во время выполнения одного из обязательных упражнений кандидат на получение водительского удостоверения не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

    Сразу после инцидента сотрудники спецЦОНа оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи.

    — В ходе выполнения практического экзамена кандидат не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Первая медицинская помощь была оказана на месте, также был вызван экипаж скорой помощи. Состояние кандидата оценивается как удовлетворительное, — сообщили в службе коммуникаций НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    В госкорпорации подчеркивают, что происшествие не повлияло на работу спецЦОНа. Прием практических экзаменов продолжается в штатном режиме.

    Также в учреждении напомнили, что к сдаче практического экзамена допускаются только кандидаты, прошедшие обучение в автошколах и подтвердившие готовность к самостоятельному управлению транспортным средством и выполнению экзаменационных упражнений.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 787 водительских удостоверений были аннулированы по медицинским показаниям. Ожидается, что совместная работа министерств здравоохранения и внутренних дел по цифровому обмену данными позволит снизить уровень травматизма, инвалидизации и смертности на дорогах страны.

    Теги:
    ДТП ЦОН Шымкент Авария
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают