В Казахстане 1 787 водительских прав аннулированы по медпоказаниям

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, в результате цифрового взаимодействия двух ведомств и подключения МВД к информационной системе МЗ «Электронный регистр диспансерных больных» был проведен анализ 369 888 человек, состоящих на диспансерном учёте.

Как выяснилось, из них 273 819 гражданам водительские удостоверения ранее не выдавались.

По оставшимся 96 069 лицам установлено, что:

• у 41 677 водительские удостоверения на момент поступления данных уже были недействительными (аннулированными);

• у 54 392 — действующими.

По состоянию на 10 декабря 2025 года в судебные органы направлено 4 540 исков, по итогам рассмотрения которых прекращено действие 1 787 водительских удостоверений. Эти граждане не имели права управлять транспортным средством по причине медицинских противопоказаний.

Кроме того, между информационными системами двух ведомств уже обеспечена передача и обновление данных в режиме реального времени о гражданах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учёте. Обмен осуществляется в автоматизированном формате и используется при рассмотрении вопросов допуска к вождению.

Совместная работа Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел по контролю безопасного вождения и снижения рисков на дорогах будет продолжена через цифровой обмен данными. Эта новая мера должна привести к снижению травматизма, инвалидизации и смертности населения в результате ДТП.

Ранее суд в области Абай поставил точку в деле о ДТП, унесшем жизни четверых детей. 19 августа 2025 года у 55-летнего водителя во время управления автомобилем произошел приступ эпилепсии, в результате чего он утратил контроль над транспортным средством и совершил наезд.

Суд признал 55-летнего водителя виновным. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.