Во сколько обойдется пикник казахстанцам в разных регионах

В условиях меняющихся цен организация семейного отдыха требует не только хорошей погоды, но и четкого планирования бюджета. О том, в каком регионе страны собрать корзину для пикника выгоднее всего, а где праздничный стол на свежем воздухе обойдется дороже среднего — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Приближающиеся майские праздники для многих казахстанцев традиционно ассоциируются с первыми в году выездами на природу. Совсем скоро берега водоемов и зоны отдыха заполнятся ароматом дыма от мангалов. Но во сколько сегодня обойдется классический отдых на свежем воздухе среднестатистической семье из пяти человек?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассчитали стоимость стандартного бюджетного набора для одного полноценного выезда. В нашу корзину вошли самые необходимые продукты — два килограмма говядины для основного шашлыка и один килограмм куриных окорочков для любителей альтернативы, пять свежих лепешек, а также овощная составляющая — по одному килограмму помидоров и огурцов. Ну и, конечно же, нам понадобится мешок древесного угля весом хотя бы три килограмма.

Анализ цен по стране выявил интересные закономерности. Юг традиционно радует дешевым хлебом и зеленью, но удивляет резкими скачками цен на овощи между соседними областями. На Западе выгоднее покупать мясо птицы и уголь, а вот говядина там заметно дороже. Северные и центральные регионы тратят больше всего из-за дорогой логистики — здесь заметно накручены цены на уголь и привозные овощи. В целом, разница в стоимости одного и того же отдыха в разных частях Казахстана достигает почти 50%, и часто итоговую сумму раздувает вовсе не мясо, а сопутствующие мелочи.

Самая дорогая корзина ожидаемо собирается в Алматы. Цены на подходящее для шашлыка мясо здесь начинаются от 5 200 тенге за килограмм, а стоимость мякоти может быть выше 6 700 тенге. Даже несмотря на вполне умеренные прайсы на остальные продукты, общий чек за пикник составит в среднем 19 525 тенге.

Столичная говядина обойдется чуть дешевле. Однако Астана отыгрывает свое за счет дорогих окорочков и выпечки. Цены на другие составляющие соизмеримы со средними показателями по стране, поэтому небольшой выезд на природу будет стоить астанчанам 17 950 тенге.

В соседнем Кокшетау практически все продукты немного доступнее, дороже столицы выходят лишь уголь и зелень, причем местные помидоры оказались самыми дорогими по стране. Итоговая сумма здесь составит около 17 825 тенге.

Жителям Жезказгана весенний отдых на свежем воздухе обойдется в 17 525 тенге. Основной удар по карману нанесет довольно дорогое мясо, тогда как цены на овощи, лепешки и уголь для мангала держатся на уверенном среднем уровне.

Звание городов с самыми затратными пикниками на юге страны закрепилось за Шымкентом (16 875 тенге) и Таразом (16 775 тенге). За два килограмма говядины здесь придется отдать не менее 9 000 тенге, а при вполне стандартной стоимости курицы ценник утяжеляют дорогие овощи и уголь.

Около 16 000 тенге придется потратить на закуп в Актау, Караганде и Конаеве. При этом структура чека отличается. Так, если в Актау главная статья расходов — это очень дорогое мясо, то Караганда и Конаев догоняют эту сумму за счет высоких ценников на сопутствующие товары.

Немного дешевле, но все же не менее 15 000 тенге, обойдется загородный выезд в Усть-Каменогорске, Актобе и Костанае. В Актобе за два килограмма говядины попросят около 9 500 тенге, что компенсируется дешевыми окорочками (в среднем 1 350 тенге) и одними из самых низких цен на помидоры и огурцы. В Костанае и Усть-Каменогорске наблюдается обратная ситуация — итоговую сумму заметно увеличивают дорогие курятина и свежие овощи.

Сопоставимые расходы ожидают жителей Атырау — 15 100 тенге. Как и в Актобе, здесь очень дорогая говядина, однако баланс восстанавливают весьма выгодные цены на лепешки и овощи.

Стабильностью цен на весь ассортимент для шашлыка отличаются Талдыкорган, Павлодар, Семей и Петропавловск. В этих регионах не самое дорогое мясо, а хлеб и овощи остаются вполне доступными. Трехкилограммовый пакет угля также стоит чуть ниже среднего показателя по республике. В итоге организация отдыха обойдется жителям этих городов в диапазоне от 14 425 до 14 990 тенге.

Для Туркестана характерен один из самых высоких показателей стоимости угля, который с лихвой перекрывается самыми дешевыми лепешками и недорогим мясом. Средний чек за пикник составит 14 425 тенге, что делает отдых заметно бюджетнее по сравнению с соседними Шымкентом и Таразом.

Низкими прайсами на основные продукты выделяется Уральск. Местная говядина заметно дешевле, чем в большинстве других областных центров, радует и стоимость курицы. Тем не менее средние цены на помидоры и огурцы не позволяют этому городу занять первую строчку в рейтинге доступности.

Абсолютным лидером по выгоде на майские праздники в 2026 году стала Кызылорда. Именно здесь продается самая дешевая говядина — в среднем 3 200 тенге за килограмм, а также самые доступные окорочка по 1 200 тенге. Дополняют картину недорогие лепешки и зелень. В результате полноценный пикник для семьи из пяти человек обойдется кызылординцам всего в 13 175 тенге.

